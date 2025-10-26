Sal Da Vinci a Verissimo: "Nella vita sono più le volte in cui sono caduto rispetto a quelle in cui mi sono rialzato"

Il cantante Sal Da Vinci fa tappa a Verissimo da Silvia Toffanin, reduce dall’esperienza come giudice a Io canto Senior di Michelle Hunziker su Canale Cinque: “Devo dire che il mio pubblico mi ha sempre accompagnato anche nei momenti difficili della popolarità, spesso confondiamo la popolarità con il successo, il successo è quando hai una famiglia che ti sostiene, nascono i nipoti e i figli arrivano nella tua vita. Io intendo il successo in quella dimensione, poi una tua canzone può passare di bocca in bocca e di cuore in cuore e magari vai più spesso in televisione.

Io sono più caduto che risalito nella vita, ma quelle cadute mi sono servite a crescere e stare con i piedi per terra, io ho sempre lavorato e faticato tre volte per arrivare a ottenere i sogni, quando arrivavano me li godevo come ricompensa. Più volte in passato ho pensato di lasciare la carriera da cantante, tra poco invece festeggerò 50 anni di carriera. Mio padre è nato come cantante, ma a 17 anni si è aperto una macelleria, iniziò come garzone ma sentivo dentro questo richiamo, questo vuoto che aveva lasciato per poco tempo. Iniziò a fare il cantante della posteggia. Da quel momento è partito tutto”.

Genitori Sal Da Vinci, chi sono

Sui genitori Sal Da Vinci ha raccontato tirando fuori dalla scatola dei ricordi: “Mamma è un punto di riferimento per tutta la famiglia, grazie anche a papà. Lui era orfano, purtroppo non visse il padre, e allora ha sempre avuto un grande senso di protezione nei confronti di tutti noi.

Lo chiamai per dirgli che sarei andato a cena da un amico. Si preoccupava per me perché ero stanco. Poi, mentre eravamo a tavola, mi chiamano per dirmi che papà non stava bene” le parole del cantante che spesso ha colto l’occasione per tornare a parlare della sua famiglia.

