Oggi Sal da Vinci è conosciuto da milioni di persone, grazie alla hit Rossetto e Caffè che ha letteralmente stregato il web e le varie piattaforme musicali negli ultimi mesi. Ma il cantautore neo-melodico, figlio di Mario Sorrentino, storico interprete della canzone napoletana, ha dovuto rimboccarsi le maniche per conquistare una fetta di pubblico così ampia. La canzone Rossetto e Caffè gli ha dato indubbiamente una popolarità insperata a livello nazionale, anche se ancora oggi Sal Da Vinci mastica amaro perché si sente non adeguatamente considerato dal sistema.

Parlando delle sue origini nel salotto di Verissimo, invece, Sal Da Vinci ha mostrato grande attaccamento alla figura paterna. “Papà per me era immortale, lo sento ancora oggi in quello che faccio”, ha confidato nel salotto di Silvia Toffanin. Chissà cosa ne penserebbe della sua Rossetto e Caffè, un brano che macinato milioni e milioni di stream sui social, diventando anche tormentone su TikTok, facendo breccia nel cuore dei più giovani.

La carriera di Sal Da Vinci ha indubbiamente spiccato il volo, anche se l’artista vorrebbe maggiore considerazione dai media. Il pubblico, invece, gli ha mostrato tutto il suo apprezzamento e il riconoscimento è arrivato al cuore. “È un’emozione fortissima, mi fa enormemente piacere questo affetto incondizionato del pubblico di ogni età”, ha detto ancora il cantante napoletano.