Sal Da Vinci, chi è il cantautore e attore protagonista questa sera a 'Cornetto Battiti Live': "Tornare a Sanremo? Se mi vogliono..."

SAL DA VINCI: “I SOCIAL? POSITIVI QUANDO DANNO VITA A CANZONI CHE…”

Sal Da Vinci, chi è il cantante e attore di origini newyorchesi diventato negli ultimi anni uno dei nomi più in voga, tra storici aficionados e il nutrito zoccolo della sua fan base? Questa sera, nel corso del nuovo appuntamento con la riproposizione del “Cornetto Battiti Live” edizione 2025, uno degli appuntamenti in musica più importanti della stagione estiva che comincia oramai a volgere al termine, nella sempre nutrita line-up dello show itinerante tra le città della Puglia ci sarà ancora una volta il 56enne figlio d’arte, sicuramente uno dei momenti più atte della kermesse condotta da Ilary Blasi e Alvin assieme alla new entry di quest’anno, Nicolò Devitiis. E, in attesa di assistere alla sua performance, raccontiamo qualcosa della vita di Sal Da Vinci, la sua carriera e apriamo pure una parentesi sul fronte sentimentale.

Perché Pomeriggio 5 è stato cancellato e Myrta Merlino sostituita?/ Dagli ascolti alle assenze: i motivi

Classe 1969 e nato in quel di New York (col nome di battesimo di Salvatore Michael Sorrentino), Sal Da Vinci è figlio di Mario Da Vinci, pseudonimo di Alfonso Sorrentino, uno dei grandi della canzone partenopea, mentre il padre era impegnato in una tournée negli States. Incamminatosi sin da giovane sulle orme del padre, il piccolo Sal da subito ha cominciato a esibirsi davanti a un pubblico (o una videocamera), ricordando pure alcune sue comparsate al cinema negli Anni Ottanta. Tuttavia, nonostante un curriculum di tutto rispetto e quel talento trasmessogli dal padre, venuto a mancare nel 2015, il grande pubblico si è accorto solo recentemente del 55enne (che comunque aveva ottenuto nel 2009 un lusinghiero terzo posto al Festival di Sanremo).

Scaletta RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 e diretta streaming/ Alfa, Annalisa e Blanco sul palco

DA VINCI, “PER CONQUISTARE PAOLA PUGLIESE HO FATTO AMICIZIA CON SUO…”

La storia dietro il boom, tra social ed heavy rotation in radio, di “Rossetto e caffè”, è oramai nota ma, quando si torna sull’argomento, è lo stesso Sal Da Vinci a meravigliarsi: da una parte del fatto che il pezzo sia diventato in così poco tempo un tormentone apprezzato anche tra gli esponenti della cosiddetta Generazione Z, dall’altra dato che aveva vissuto in passato momenti duri e qualcuno non lo considerava nemmeno un cantante, come l’artista aveva raccontato qualche tempo fa al sito di Today. “Con questa canzone ho ritrovato il successo perduto: com’è nata? In ascensore…” aveva raccontato Da Vinci parlando di un qualcosa che gli era “scoppiato in testa davvero mentre stavo scendendo giù (…) Quindi sono salito e sceso dall’ascensore più volte, senza aprire le porte, cantandola nel microfono del telefono”.

Stefano Corti e Bianca Atzei si sono lasciati?/ Lui in viaggio da solo: l’indizio non sfugge ai fan

Un merito, a detta di Sal Da Vinci, va anche ai social: è stato merito di TikTok anche la viralità raggiunta dal pezzo. “I social hanno i loro lati negativi, ma anche i positivi (…) e fanno avere vita propria alle canzoni, comprese quelle del passato (…) Però all’inizio mi sentivo ridicolo: ma come, a 55 anni con un testo del genere?”. E invece ora il suo nome è sulla bocca di tutti e qualcuno già suggerisce per Sal un ritorno in grande stile a Sanremo da concorrente (“Se mi vogliono…”). Per quanto concerne invece il suo privato, la persona con cui Da Vinci ha condiviso i momenti bui della sua carriera e questa fragorosa risalita è la sua storica compagna, Paola Pugliese, che conosce sin dall’adolescenza e ha sposato nel 1992. Dalla storia sono nati i loro due figli, Francesco (classe 1993 che lo ha reso già nonno) e Annachiara, cinque anni dopo. “A mia moglie Paola voglio proprio dedicare un pensiero, perché mi ha sempre sostenuto, incoraggiato, supportato e anche sopportato. Il nostro è un amore nato con la camicia e dura da 40 anni (…) Però mi ha fatto letteralmente ‘buttare il sangue’ e per conquistare il suo cuore ho fatto amicizia con suo padre…”.