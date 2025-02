Sal Da Vinci è tra gli ospiti – protagonisti della 75esima edizione del Festival di Sanremo 2025. Il cantautore napoletano, infatti, è stato scelto dai The Kolors per un duetto che si preannuncia un successo, visto che proporranno nella serata dei duetti – cover di venerdì 14 febbraio 2025 il brano “Rossetto e caffè“. Il brano, diventato una hit dell’estate da mesi ai vertici delle classifiche di vendita e streaming, ha riportato alla grandissima popolarità il cantautore napoletano. Una scelta fortemente voluta da Stash dei The Kolors che durante le prove non ha nascosto la gioia: “Non vediamo l’ora di portarla su quel palco… Sal, sí o cor”.

DUETTO THE KOLORS E SAL DA VINCI, COVER: ROSSETTO E CAFFÈ / "C'è un aneddoto sul mio papà"

La musica è sempre stata la vita di Sal Da Vinci che giovanissimo ha cominciato a muovere i primi passi in teatro come ha raccontato in una intervista rilasciata a “La Fisica dell’Amore“, il programma condotto dal professore di fisica Vincenzo Schettini. “Ho iniziato da piccolo a lavorare in teatro con mio papà” – ha detto il cantante napoletano.

La vita di Sal Da Vinci sin da quando è stato un ragazzino è stata segnata dalla passione per la musica e il teatro. Proprio il cantante di “Rossetto e caffè” ha confessato: “non ho mai aperto un libro, ascoltavo e ripetevo. Ho fatto la primina”. Quando si è iscritto alla terza elementare ha avuto tante difficoltà a conciliare scuola e lavoro così i genitori decisero di iscriverlo ad una scuola privata. “Entravo alle dieci del mattino, uscivo intorno all’una e scappavo in teatro” – ha ricordato Sal.

De presto la musica e l’arte sono state il pane quotidiano di Sal Da Vinci nato nella città di New York, Usa, da un papà artista. “Ho vissuto il mondo degli adulti troppo in fretta, ero troppo impegnato” – ha detto il cantante che con la musica ha fatto sognare ed emozionare prima il pubblico di Napoli e poi quello di tutta Italia. La svolta arriva quando arriva al Festival al Sanremo fino al ritorno al grandissimo successo con il brano “Rossetto e caffè”.