Chi è Sal Da Vinci, dal successo nel mondo della musica alle curiosità di vita privata: l’amore per la moglie Paola Pugliese e per papà Mario.

Mattatore assoluto della scorsa estate con ‘Rossetto e Caffè’ – che in realtà non tramonta tra radio e streaming ancora oggi – ma la sua carriera non si limita certo al successo di tale brano. Sal Da Vinci ha costruito una carriera altisonante nel mondo della musica senza dimenticare gli insegnamenti che da giovanissimo – grazie a papà Mario – ha appreso dal mondo della recitazione tra piccole esperienze per il cinema e attuali impegni a teatro. Come spesso capita, un grande successo coesiste con un passato ostico; un’infanzia difficile che Sal Da Vinci ricorda bene e che forse è stata la matrice fondamentale della sua storia artistica.

A soli 7 anni già lavorava, ha messo da parte le attività che tipicamente riguardano quell’età: “Ho conosciuto presto il mondo degli adulti”, raccontava Sal Da Vinci in un’intervista recente a Verissimo. Eppure, non guarda con rammarico a quei momenti che lui stesso considera un’occasione che forse non baratterebbe per l’ingenuità che dovrebbe riguardare quella fase di vita: “Ho vissuto cose meravigliose che mi hanno reso ciò che sono”. Ampi meriti, come anticipato, sono da ascrivere alla figura del papà – Mario Da Vinci – scomparso alcuni anni fa e anche lui pioniere della canzone napoletana e soprattutto appassionato di teatro. “E’ sempre stato orgoglioso di me, era una persona meravigliosa e lo sento costantemente con me”.

Per quanto riguarda la vita privata di Sal Da Vinci, sappiamo che il cantautore partenopeo è legato praticamente da sempre a sua moglie Paola Pugliese. Un amore iniziato nella fase più tenera, quando i sentimenti sono forse amplificati dalla spensieratezza che lambisce l’adolescenza; erano giovanissimi quando i loro sguardi si sono incrociati e l’artista, come da lui stesso raccontato, si è reso protagonista di una corte serrata pur di riuscire un giorno a coronare il sogno di convolare a nozze. “Lei non mi filava” – raccontava Sal Da Vinci – “Ma io sono testardo e alla fine ha ceduto”.

Nel tempo, Paola Pugliese – moglie di Sal Da Vinci – è stata una figura fondamentale non solo per l’artista ma soprattutto per l’uomo. Lo testimonia proprio una recente intervista del cantautore partenopeo a Domenica In dove sottolineava come la sua dolce metà sia stata il pilastro necessario soprattutto quando la vita sembrava voler mettere alla prova la sua resilienza. “Sempre stata al mio fianco, mi ha sempre sostenuto; soprattutto nei momenti più difficili…”. Insieme, oltre a coronare il sogno del matrimonio, sono felicemente diventati genitori di due splendidi figli: Francesco e Annachiara.