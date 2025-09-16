Sal Da Vinci, chi è: figlio d'arte, ha cominciato a far musica quando era appena un bambino. Poi il grande successo con i social

Nato a New York, durante una tournée del padre, Sal Da Vinci è in realtà molto legato alle sue origini napoletane, tanto che fin da giovanissimo ha cominciato a cantare per la sua terra, come fece il papà, il grande artista Mario Sorrentino, dal quale ha preso il talento per il canto e la voglia di incantare con la sua voce. Figlio d’arte, Sal Da Vinci ha cominciato a far musica fin da giovanissimo ma il vero e proprio successo lo ha raggiunto solamente pochi anni fa, grazie ai social. Salvatore, infatti, ha spopolato grazie ai social, che gli hanno permesso di ottenere una rinnovata popolarità.

Parlando a Verissimo, Sal Da Vinci ha spiegato: “Io sono nato a New York. Papà andò via per la prima volta da Napoli perché aveva un’occasione splendida di aprire i concerti di un grande della musica italiana, Domenico Modugno, in tutto il mondo. Così, decise di seguirlo, prima nel 1967. Due anni più tardi, firmò un contratto proprio negli Stati Uniti e siccome mamma era incinta e io dovevo nascere, ha deciso di seguirlo. Ad aprile del 1969 sono nato io. Siamo stati pochi mesi lì, siamo tornati a ottobre”. E ancora, Sal ha spiegato: “Io ho una zia che vive a Brooklyn e ancora oggi mi viene a trovare. Io sono stato in casa con lei in quella casa. A quarant’anni sono tornato lì per vedere la casa dove ero con mamma e papà ed è stato emozionante”.

Sal Da Vinci, chi è: l’amore per la musica fin da bambino

Sal Da Vinci ha cominciato a far musica quando era appena un bambino. “Forse io ho bruciato una tappa importante, quella della mia infanzia: non l’ho vissuta, mi sono dovuto adattare al mondo degli adulti. Ma in cambio ho avuto tutto questo, un miracolo” ha spiegato l’artista partenopeo.