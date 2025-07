Sal Da Vinci e la rinascita via social: "Pensavo di essermi sistemato dopo Sanremo 2009, ma non fu così"

Tra i protagonisti della puntata in onda questa sera in replica su Canale Cinque troviamo Sal Da Vinci, il noto cantante e paroliere campano che nell’ultimo anno ha vissuto una vera e propria rinascita. Dopo anni di carriera in stand by, per Sal Da Vinci si sono riaccesi i riflettori grazie al tormentone Rossetto e caffè, che ha regalato una nuova vita artistica al cantante, ormai convinto di aver toccato il fondo qualche anno fa dopo l’exploit di Sanremo 2009 e il terzo posto in classifica con la canzone Non riesco a farti innamorare, che sembrava aver segnato uno spartiacque definitivo per la sua carriera:

“Ho fatto di tutto, dal teatro al musical, ma mi aspettavo di più dal post Sanremo del 2009. Pensavo: ok, ora mi sono sistemato. Invece la popolarità, come cantante, è andata scemando” ha raccontato Sal Da Vinci in una intervista concessa tra le colonne di Today.

Sal Da Vinci e la rinascita grazie ai social

L’artista campano non è uno dei più grandi fan dei social, ma è anche a loro che deve molto del successo ritrovato negli ultimi tempi. Sal Da Vinci ha intuito come social del calibro di TikTok siano in grado di rappresentare una sorta di volano per la rinascita. Rossetto e caffè, canzone da milioni di stream sulle principali piattaforme musicali, è esplosa anche grazie ai social:

“TikTok, per esempio, fa avere vita propria alle canzoni, comprese quelle del passato. Così avevo cominciato a scriverne di nuove, da far girare proprio lì. I primi riscontri furono buoni” ha raccontato sempre tra le colonne di una intervista rilasciata a Today. Quello che è certo è che da quel momento in poi la carriera di Sal Da Vinci ha subito una crescita notevole, arrivando a toccare anche le nuove generazioni, una rinascita a lungo inseguita dallo stesso artista.