SAL DA VINCI/ “Il singolo ‘Viento’ rappresenta il mio stato d’animo”

“Sono stati giorni anomali, non si riesce a stare fermi, prima correvamo solo e forse ci eravamo distratti troppo dalle cose belle che ci circondano, dalla famiglia, agli amici, alle cose più semplici, come può essere una passeggiata accanto al mare, che personalmente desidero tanto”. Così, nel pieno del lockdown, il cantante e attore Sal Da Vinci commentava l’attualità in un’intervista a napolimagazine.com. Nella stessa occasione, l’annuncio relativo al suo lavoro di ‘cantattore’: “Il nostro settore sta soffrendo tantissimo, anche perché siamo consapevoli che sarà uno degli ultimi che ritroverà la normalità. Personalmente ho investito tantissimo, insieme ai miei compagni d’avventura, nell’ultimo spettacolo La fabbrica dei sogni, che però ora è fermo e non sappiamo se e quando ripartiremo. Purtroppo penso a tutte le persone che stavano lavorando a questo progetto e non è bello sapere che sono a casa senza poter fare nulla. Sto scrivendo il mio nuovo album e spero presto di annunciare una bella novità. Il mio sogno? Un abbraccio, un bacio e ritrovarsi tutti insieme”. Oggi, Da Vinci sarà ospite del programma C’è tempo per… in onda in mattinata su Rai1.

Sal Da Vinci presenta il nuovo singolo Viento

Il sogno di Sal Da Vinci si è avverato in parte. Ancora non è possibile tornare ad abbracciarsi e a baciarsi; tuttavia, in queste settimane, abbiamo avuto modo di ritrovarci e anche di riascoltare la musica di Sal Da Vinci. Come promesso, infatti, è arrivato puntuale il nuovo singolo Viento, primo estratto del disco di cui Sal parla da mesi. Per lui e per la sua carriera si tratta in qualche modo di un punto di svolta: “Da sempre ciò che scrivo rappresenta il mio stato d’animo, molto spesso lo faccio di getto ovunque mi trovi. Questo nuovo progetto è la dimostrazione che la fantasia, la creatività e la determinazione possono generare le cose belle di cui è fatto il mondo! Ho iniziato a scrivere circa due anni fa e, mentre sviluppavo melodie che avrebbero potuto aiutarmi a raccontare l’amore nelle sue forme e sfaccettature, allo stesso tempo giravo in teatro con i miei spettacoli, ricchi di storie vere e di grandi sentimenti attraverso i quali si trovano le ispirazioni. Ogni sera una faccia diversa, ogni sera un abbraccio diverso, ogni sera un amore che nasce e che a volte può anche finire”. Si legge ancora nelle dichiarazioni riportate da affariitaliani.it il 22 maggio: “Il brano ‘Viento’ è una melodia senza tempo, una storia senza fine, un cuore nel passato e la ricerca a due passi dal cuore. Sì, il posto migliore per raccontare i sentimenti, fuori alla porta del cuore che prima o poi qualcuno aprirà. Desidero ringraziare tutti i miei collaboratori, il primis Adriano Pennino con il quale condivido da tempo il mio cammino artistico musicale, arrangiatore di questo nuovo progetto, e tutti i miei amici coautori; Maurizio Fabrizio, Vincenzo Incenzo, Guido Morra, Vincenzo D’Agostino, Luca Sala. Buon ascolto a tutti”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA