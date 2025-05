Sal Da Vinci: “Mai raccontata in tv una storia bellissima di papà Mario…”

Non è certo banale che le sonorità e il testo di una canzone riescano a cavalcare l’onda delle stagioni, scalare le classifiche e conquistare gli appassionati senza conoscere interruzioni; è successo a ‘Rossetto e Caffè’, ennesimo successo e soddisfazione professionale di Sal Da Vinci. Il cantante, ospite oggi di Mara Venier a Domenica In, si è però soffermato sul percorso di vita che c’è dietro questa lunga avventura artistica e in particolare sulla grande eredità ricevuta dal papà, Mario Da Vinci.

“Con papà Mario avevo un rapporto meraviglioso, ho condiviso anche il lavoro con lui quindi forse l’ho vissuto anche più dei miei fratelli. Riusciva ad essere genitore anche sul palco, era protettivo; non aveva mai conosciuto suo padre”. Inizia così Sal Da Vinci, parole che sono accompagnate da una commozione trattenuta a fatica dal cantautore: “C’è una storia bellissima che mia madre mi ha raccontato solo dopo la sua scomparsa, 10 anni fa. Io porto il nome di mio nonno, Michele, che non ha mai conosciuto; aveva avuto una storia con mia nonna, che era bellissima. E’ la prima volta che racconto questa cosa in tv, non so mamma cosa ne pensa… Lui andò in missione: ‘Quando ritorno prepariamo i documenti e ci sposiamo’. La sorte vuole che la nave salpa e viene colpita da un aereo…”.

Sal Da Vinci a Domenica In: “Mamma è una guida per tutta la famiglia…”

Proseguendo nella sua intervista a Domenica In, Sal Da Vinci dedica ancora un pensiero a papà Mario: “Forse è andato via troppo in fretta ma lo ritrovo in tutto ciò che faccio, credo che lui da lassù non solo mi ama ma per di più mi dirige, con l’aiuto di Dio”. I genitori sono stati fondamentali nel suo percorso di vita, ancora oggi la mamma è un faro imprescindibile: “Mia mamma è stata ed è per tutti noi una grande guida; ha portato avanti 6 figli in una maniera…”. Parole al miele anche per la moglie Paola Pugliese: “Nelle difficoltà lei è sempre stata al mio fianco, mi ha sostenuto, sono stato l’unico uomo della sua vita. Ci siamo conosciuti nell’84…”.