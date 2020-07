Sal Da Vinci/ “Mio figlio Francesco? Una sorpresa dal primo momento” (C’è tempo per)

Sal Da Vinci ospite della nuova puntata di “C’è tempo per“, lo spin-off di Unomattina Estate condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi su Raiuno. Il cantautore napoletano, reduce dal grande successo di Made In Sud dove è stato ospite fisso di tutte le puntate, ha pubblicato il nuovissimo singolo “So pazz e te” presentato proprio durante il varietà di Raidue. Un nuovo grande progetto per il cantautore napoletano reduce dallo spettacolo teatrale “La fabbrica dei sogni” che ha portato in giro la scorsa stagione registrando sempre un grandissimo successo. Intervistato da La Bussola News (data 15 ottobre 2019), il cantautore parlando proprio dello spettacolo teatrale ha detto: “è n progetto molto ambizioso innanzitutto. Un sogno, l’ennesimo che sto per realizzare. Quando si naviga nel mondo dell’arte fai delle scelte che possono sembrare improduttive e poi ti ritrovi a vivere un sogno. Dove c’è gusto non c’è perdenza. Ci sono e ci saranno momenti di grande emotività e divertimento. Sono affascinato da quello che può rappresentare questo spettacolo. Sarò affiancato da una grande professionista come Fatima Trotta. Lo spettacolo è stato scritto insieme a Ciro Villano, che sarà anche sul palco”. “La fabbrica dei sogni” è uno show corale che vede Sal Da Vinci condividere il palcoscenico con Fatima Trotta, Gianni Parisi, Peppa Talamo, ma anche il figlio Francesco che interpreta la parte del capo dei ‘ragazzi mai nati’.

Sal Da Vinci figli: Francesco segue le orme del padre

Non solo cantautore di successo, Sal Da Vinci è anche padre di due splendidi figli: Anna Chiara e Francesco. Il secondo a sorpresa ha deciso di seguire le orme del padre diventando un cantante. Un rapporto speciale quello tra padre e figlio come ha raccontato lo stesso cantautore a La Bussola News (data 15 ottobre 2019): “Francesco è stato una sorpresa dal primo momento. Ha giocato a calcio fino all’età di 20 anni, anche a buoni livelli. Aveva questa passione per il canto che covava dentro e non aveva il coraggio di esternare. La sua prima apparizione sul palco al grande pubblico è stata ad un musical ‘Stelle a metà’, dove era uno dei protagonisti”. Parlando proprio del rapporto col figlio, Sal ha condiviso con i lettori un consiglio che ha voluto dargli per affrontare al meglio questo mestiere così bello, ma al tempo stesso difficile e complicato. “Credo che alla base di tutto ci sia la verità che presenti alla gente. La gente ha bisogno di questo. A Francesco ho sempre consigliato di fare quello che lo fa stare bene, ma sempre con amore e rispetto verso il pubblico. Sono loro che ci danno la possibilità di sopravvivere con questo mestiere” ha detto il cantautore che, dopo lo spettacolo “La fabbrica dei sogni” ha diversi progetti per il futuro: “sto scrivendo il nuovo album e poi partirò per gli Stati Uniti e canterò al Columbus day”.



