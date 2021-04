Sal Da Vinci/ Sulle orme di papà Mario (Concerto di Pasqua)

Sal Da Vinci lo ritroveremo oggi al Concerto di Pasqua. L’artista è figlio d’arte e, grazie al suo talento e alla sua bravura, ha saputo ripercorrere dignitosamente le orme del padre Mario, artista affermato anche oltre i confini nazionali. Alla stessa stregua di Gigi d’Alessio e di Gigi Finizio, Sal Da Vinci è considerato un personaggio di indubbio rilievo nel panorama musicalo neomelodico dell’ultimo trentennio.

Fin da piccolo emerge il suo grande talento per la musica e per lo spettacolo. Il suo primo album lo incide con il padre all’età di sette anni e, poco dopo farà il suo primo debutto in teatro. Da qui la sua carriera è un crescendo che gli censente di imporsi sia nel panorama musicale sia al cinema, dopo il grande pubblico lo conoscerà grazie alla sua partecipazione al film Troppo Forte di Carlo Verdone. A partire dai primi anni Novanta, Sal Da Vinci investe moltissimo sulla sua carriera, partecipando a trasmissioni televisive e al Festival della Musica Italiana condotto da Mike Bongiorno.

Sal Da Vinci, la sua vita

Sal Da Vinci, il cui vero nome è Salvatore Michael Sorrentino, nasce nel 1969 a New York dove trascorre i primi giorni della sua vita. È un bravissimo cantante che si è affermato anche nel mondo del cinema interpretando ruoli di un certo rilievo. La sua carriera però non si è fermata al grande schermo e al mondo della musica, infatti si è fatto conoscere dal pubblico televisivo grazie alla sua partecipazione ad alcuni programmi noti come Made in Sud.

Proprio a metà degli anni Novanta avrà l’onore di cantare di fronte a Papa Giovanni Paolo II a Loreto, esibendosi in un Salve Regina interamente in latino. L’album di maggior successo verrà però inciso e pubblicato nel 2012 e gli consentirà di ottenere un grande riscontro da parte del pubblico. Negli anni a seguire continuerà a dividersi tra teatro, musica e musical intrecciando tutte le sue passioni artistiche, fino ad approdare anche sul piccolo schermo come conduttore. Infatti, oggi Sal Da Vinci è impegnato nella conduzione di Koprifuoco, un programma, di cui il cantante è anche co-autore, che va in onda in prima serata sul canale 21 per la tv napoletana.

