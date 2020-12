Sal De Riso, chi è?/ Il maestro pasticciere ospite della finale di Bake Off Italia

Sal Di Riso sarà ospite nella finalissima di Bake Off Italia 2020 in onda stasera su Real Time a partire dalle 21.20. Ma andiamo a conoscerlo più da vicino, cercando di capire anche come influenzerà le prove dei finalisti nella puntata di oggi nella quale sarà decretato anche il vincitore. Questi è considerato il grande maestro pasticciere della Costiera Amalfitana. Tra le caratteristiche della sua cucina c’è certamente una grande attenzione ai prodotti a chilometro zero che offre la sua terra e che sicuramente fanno da lustro al paese Italia in tutto il mondo. Ovviamente si parla di agrumi, di profumi e di sapori straordinari che si vanno perfettamente ad integrare con le sue accurate preparazioni.

Sal De Riso, la sua pasticceria

Andiamo a vedere nel particolare la pasticceria di Sal De Riso. Analizzando da vicino il suo sito ufficiale infatti troviamo alcuni dei suoi dolci più famosi che potrebbero essere riproposti stasera nella finalissima di Bake Off Italia 2020. Tra le torte non si può non parlare dell’Anastasia una splendida mousse al cioccolato bianco alle mandorle con all’interno un cremosissimo cioccolato fondente. Proprio per rimanere nel territorio poi peschiamo la torta Arancia e Fragoline di bosco che è composta da un pan di spagna inzuppato nell’arancia e nel limoncello, farcito con crema chantilly all’arancia e una mousse alle fragoline di bosco. Queste sono solo due dello sterminato catalogo di dolci preparati da De Riso. Vedremo cosa proporrà stasera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA