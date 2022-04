Sal Lahoud, ex fidanzato Bianca Balti/ “Era una relazione tossica, ho detto basta”

Ricconoscere di essere coinvolta in una relazione tossica non è mai semplice. A volte, infatti, i sentimenti che si provano impediscono di vedere i fatti con lucidità e non si capisce quando i comportamenti dell’altro finiscono solo per farci del male. Anche i personaggi famosi non sono così esenti da queste situazioni, proprio perché, come molti di noi, possono rivelarsi vulnerabili. Anzi, in molti casi è proprio la loro popolarità che può essere un’attrattiva per chi ha poi cattive intenzioni.

Ne sa qualcosa anche una bellissima come Bianca Balti, che non ha nascosto di avere sofferto tantissimo per amore. La modella ha riconosciuto di essere rinata nel momento in cui ha avuto il coraggio di chiudere questo legame. Ed è proprio questa scelta che l’ha spinta a prendere una decisione davvero coraggiosa: congelare i suoi ovociti per provare a realizzare il sogno di diventare mamma per la terza volta se dovesse avere un nuovo amore.

Bianca Balti e l’addio all’ex Sal Lahoud: era fondamentale dire basta

Bianca ha sempre amato avere un rapporto trasparente con i suoi fan e non ha esitato a raccontare quali siano stati i motivi che l’hanno portata a chiudere con il suo ex Sal Lahoud. Per diverso tempo, infatti, quando lei stava con lui non riusciva più a riconoscere se stessa ed è stato così fondamentale per lei trovare il coraggio di troncare definitivamente.

Tutto è avvenuto un anno fa, ma a distanza di tempo lei non è pentita della scelta fatta: “È stato un percorso lungo, culminato in un momento in cui mi sono fermata e ho deciso. Nella vita mi è sempre sembrato di decidere poco, che le cose mi accadessero: mi innamoravo di un uomo e saltava fuori che era uno stronzo, poi di un altro ed era uno stronzo anche quello. Possibile che incontrassi solo stronzi? Era un caso? Quando ho capito che il comune denominatore tra gli stronzi ero io, mi sono chiesta che cosa potessi fare io per non accettare quello che non mi andava bene”.

La modella non ha difficoltà nell’indicare cosa l’abbia spinta a muoversi in questa direzione: “Era una relazione tossica. Era riuscito a convincermi che nessuno mi amasse. Nemmeno le mie figlie, nemmeno i miei genitori. Quando pensi di non meritarti l’amore non c’è più nessuna ragione per andare avanti nella vita. Quando tocchi il fondo ci sono due opzioni: una è farla finita – e io, per fortuna, non ho avuto le palle per farlo –, l’altra è risalire.











