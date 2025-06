Sala attacca il governo, Valditara lo smentisce con i dati sugli investimenti su Milano e provincia: "Il caldo sta facendo un brutto scherzo..."

Botta e risposta a distanza tra Beppe Sala e Giuseppe Valditara, che hanno dato vita così a uno scontro politico con Milano al centro. Nei giorni scorsi, il sindaco di Milano ha espresso critiche nei confronti del governo Meloni durante un incontro promosso dal Partito Democratico, in vista delle imminenti elezioni comunali. Il sindaco ha lamentato una scarsa considerazione da parte del governo nei confronti di Milano, definendo trascurabile l’impegno dell’esecutivo verso la città.

La risposta del ministro dell’Istruzione e del Merito è stata ferma: secondo Valditara, nessun altro governo ha investito quanto l’attuale nell’ambito scolastico su Milano e la sua provincia, con risorse complessive che superano i 550 milioni di euro.

I DATI CHE SMENTISCONO IL SINDACO DI MILANO

Sul fronte dell’edilizia scolastica, Valditara ha evidenziato che più di 166 milioni di euro sono stati impiegati per interventi di messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici, una cifra che include anche fondi aggiuntivi rispetto al PNRR. Tra questi, 1,62 milioni sono stati destinati alla realizzazione di nuove scuole, palestre e mense, mentre circa 60 milioni hanno riguardato la costruzione e il potenziamento degli asili nido.

Per quanto concerne la didattica e l’innovazione, il ministro ha illustrato un piano di investimenti articolato tra contrasto alla dispersione scolastica, aule e laboratori all’avanguardia, promozione materie STEM e l’orientamento, didattica digitale e laboratori dedicati ai settori agrario, alberghiero, nautico e aeronautico.

Nello specifico, solo per Milano sono stati investiti 68 milioni sull’edilizia, 22 contro la dispersione, quasi 33 milioni per laboratori e didattica innovativa. Quindi, dal 2022, 191 milioni sono stati destinati a Milano per l’edilizia scolastica.

LA STOCCATA DI VALDITARA A SALA

Dunque, il ministro ha respinto le accuse del sindaco, parlando di investimenti “mai visti prima” in termini di risorse e innovazione. Il ministro ha sferrato anche un attacco pungente al primo cittadino meneghino: “Il caldo deve aver fatto un brutto scherzo a Sala… o forse non conosce la realtà della città”. Infine, ha definito le parole di Sala come “poche e velenose battute” e lo ha accusato di aver perso “aplomb istituzionale”.

