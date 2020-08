Sala: “Nidi e materne, tutte le domande accolte”/ “Da settembre 30mila bambini”

Sono decisamente significative le dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Milano, Beppe Sala, in merito all’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 di asili nidi e scuole materne. Da settembre scatterà una “nuova scuola”, con l’introduzione di regole ferree per evitare i contagi, e a riguardo il primo cittadino meneghino ha rassicurato: “Ci abbiamo lavorato con serietà, sicuri che avremmo trovato una soluzione – le parole riportate dallo stesso Sala sulla propria pagina Facebook in data 31 luglio – e oggi possiamo annunciarlo con soddisfazione. A settembre, nidi e scuole dell’infanzia comunali accoglieranno tutte le bambine e i bambini iscritti, circa 30 mila, compresi i piccoli cui non eravamo riusciti a dare subito conferma”. Molti i genitori che temevano che i propri figli venissero “esclusi”, per la riduzione degli spazi nelle aule dovuti ai nuovi distanziamenti fra i banchi, ma il Comune ha invece lavorato affinchè ogni domanda venisse accolta. Nel dettaglio, come riferisce l’edizione online dell’agenzia Ansa, sempre in data 31 luglio, la giunta comunale ha approvato, dopo l’accordo con i sindacati ed Rsu, un piano che prevede 293 nuove assunzioni a tempo sia indeterminato quanto determinato.

SALA SU NIDI E MATERNE: “STANZIATO UN MILIONE DI EURO EXTRA”

Questo, “insieme al lavoro di mappatura degli spazi scolastici – scrive ancora Beppe Sala sui social – consentirà lo svolgimento delle attività educative dell’infanzia nella fascia 0-6 anni per nove ore continuative al giorno, tra le 7.30 e le 16.30, e nel rispetto delle misure di sicurezza e di tutela della salute per bambini e lavoratori”. Il Comune di Milano ha inoltre stanziato un milione di euro per i dispositivi di sicurezza del personale, quindi mascherine e dpi vari, nonché per la sanificazione straordinaria dei luoghi interessati, e per i test sierologici che verranno effettuati molto probabilmente con continuità su tutto il personale docente e non, delle varie scuole a partire dal prossimo mese. Il sindaco ha poi aggiunto e concluso: “Stiamo provvedendo a erogare i contributi del fondo di Mutuo soccorso per supportare anche il comparto privato. Anche nella ripartenza, Milano non lascia indietro nessuno, soprattutto non dimentica i più piccoli”.



