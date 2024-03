Sala: “Stadio? Convincerò Milan e Inter a giocare nel ‘nuovo’ San Siro”/ “Entro giugno sapremo tutto”

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, vuole provare a convincere Milan e Inter a restare a San Siro, evitando così che i due club traslochino altrove, a San Donato il Diavolo e a Rozzano i nerazzurri. Il primo cittadino meneghino ha rilasciato un’intervista a Libero in cui ha raccontato: «L’1febbraio scrivo al Milan su carta intestata: “Avendo preso atto che il Comune di San Donato ha avviato una procedura perla realizzazione dello stadio, vi chiedo di confermarmi che non siete più interessati a San Siro”. Il 23 febbraio mi rispondono in maniera interlocutoria lasciando aperta la questione. “Dipende da quello che sarà il giudizio finale della Sovraintendenza sul vincolo a San Siro, poi vedremo”. Se hanno cambiato idea non devono fare altro che prendere un pezzo di carta intestata,metterci la loro firma e dire “noi vogliamo andare a San Donato”. Questo per rispetto di Milano e dei milanesi». Sala racconta come le lettere del Milan che gli arrivano sono firmate dal presidente Scaroni, che sembrerebbe comunque interessato a San Siro «ma il proprietario si chiama Gerry Cardinale…», precisa Sala.

Ma se alla fine il Diavolo dovesse trasferirsi a San Donato? «Le alternative sono due: 1) San Siro interessa all’Inter 2) Non interessa neppure all’Inter. Nel secondo caso trasformeremo lo stadio in un luogo dedicato a concerti ed eventi», replica il sindaco del capoluogo lombardo, che però precisa che con il doppio addio vorrebbe dire «…cancellare la storia del calcio a San Siro, cosa che io non vorrei fare ovviamente». Sala racconta di essersi sentito di recente anche con Steven Zhang, presidente dell’Inter: «mi ha detto che ha sempre avuto perplessità su San Siro perché il club non si può permettere per due anni di traslocare in un impianto più piccolo, però ha lasciato un margine di trattativa», ovvero, continuare a giocare al Meazza limitando al minimo gli spazi non agibili, oppure giocare altrove per un paio di giornate a inizio e fine campionato, di modo da garantire che i lavori vengano svolti in estate. Sala comunque precisa: «Non mi ha promesso “Sì, rimarremo a Milano!”, però dal tono della telefonata ho sentito una disponibilità sincera da parte sua».

SAN SIRO, SALA: “SETTIMANA PROSSIMA HO L’INCONTRO”

Sala ha poi precisato, in merito alla ristrutturazione di San Siro: «Per prima cosa è importante che Inter e Milan spieghino a WeBuild (l’azienda di costruzioni incaricata di studiare il progetto ndr) cosa hanno bisogno per avere un impianto adeguato, dal numero di posti Vip alle strutture dentro e fuori allo stadio». E per l’esterno Sala pensa ad una zona di accoglienza con lounge e luoghi dedicati dove si trova al momento il parcheggio. E già la prossima settimana potrebbero esservi passi avanti in tal senso: «Settimana prossima inviterò allo stesso tavolo Milan, Inter e WeBuild per verificare le esigenze dei club».

Sala esterna perplessità sul progetto di San Donato: «Guardi, non voglio cercare polemiche, ma le mie perplessità su San Donato persistono, non è un progetto facile. Il Sindaco di San Donato dice che lo stadio sarà pronto nel 2028, ma per mia esperienza – 8 anni da Sindaco e 5 in Expo – dico che è impossibile. Tra l’altro le ricordo un punto fondamentale… Le squadre hanno un contratto d’affitto che scade a giugno del 2030, quindi uno può avere tutte le idee che vuole ma deve essere certo di avere uno stadio entro quella data». Il sindaco di Milano ha poi spiegato che se lo stadio San Siro diverrà di proprietà dovrà essere ristrutturato dalle due squadre: «Soluzione ideale, tra l’altro, perché in quel modo i lavori procederebbero spediti, viceversa, se fossero lavori pubblici, sa meglio di me come andrebbe a finire…». Ma quanto dovrebbe costare? «Sono solo ipotesi, ma giusto per farle capire. Un nuovo stadio costa 1,2 miliardi, oggettivamente tantissimo. Tanto è vero che sembra che il Milan abbia recentemente chiamato l’Inter per chiedere supporto».

SAN SIRO, SALA: “PER RISTRUTTURARLO BASTANO 300-350 MILIONI”

Una cifra invece molto più bassa quella richiesta per ristrutturare San Siro: «Diciamo 300-350 milioni. A questo in teoria bisognerebbe aggiungere il valore dello stadio. Noi lo abbiamo a libro a 100 milioni, ma io mica ci devo guadagnare. Lo concederei in diritto di superficie a 90 anni con una formula per cui alla fine diventerebbe di proprietà delle squadre. In pratica lo potrebbero già registrare nel loro asset. A quel punto gli costerebbe solo un milione all’anno». Secondo Sala non sarà facile per le due big meneghine costruirsi quindi uno stadio da sole: «Le società non sono patrimonializzate – dice – se uno chiede un prestito a una banca o a un fondo non può dare granché in garanzia e quindi i tassi d’interesse sarebbero altissimi. Fare i conti in tasca agli altri è sbagliato, ma da esperto di finanza, più che da Sindaco, mi sembrano tempi difficili per un investimento così elevato».

Ma qualora Milan e Inter accogliessero l’idea della ristrutturazione, dove giocherebbero nel caso in cui i lavori si protraessero oltre l’inizio della stagione? «Bisogna trovare altre soluzioni – dice Sala – l’Ippodromo La Maura, l’Arena Santa Giulia che comunque fa 16mila posti,la Fiera… Una zona che conosco molto bene». Sala conclude: «Convincere Milan e Inter? È complicato, ma penso che ci riuscirò. Settimana prossima ci sarà questo tavolo e chiederò a WeBuild di consegnarmi uno studio entro giugno. A Milan e Inter chiederò di non tenere più i piedi in due scarpe. Voglio una risposta, dentro o fuori, entro giugno». Prima partita nel nuovo San Siro? «Massimo due o tre anni da inizio lavori».











