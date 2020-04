Sala vs Fontana/ “Chiedo chiarezza sui dati di Milano”

Pubblicità

Dopo i ripetuti scontri a distanza e la “tregua” sancita una settimana fa, Beppe Sala chiede chiarimenti al presidente lombardo Attilio Fontana sui numeri dei casi positivi a Milano. Nel corso della consueta diretta Facebook, il primo cittadino milanese ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus e si è soffermato sul numero dei contagiati, in particolare sulla disparità tra i dati resi noti da Regione Lombardia e le stime degli scienziati. Ecco le parole di Sala: «Sono anche un po’ in imbarazzo a parlarne, sul mio pc ho dei dati e vedo che dall’inizio della pandemia il dato progressivo è pari a 7.116. Poi medici e scienziati mi dicono altri numeri: ad esempio, il professor Carlo La Vecchia in una intervista di oggi in cui dice che a Milano i contagiati sono tra i 150 mila e i 300 mila. Capite l’incertezza e l’imbarazzo? Sto chiedendo al presidente Fontana di avere maggiore chiarezza su questi numeri, cioè da dove nasce quella misurazione».

Pubblicità

SALA A FONTANA: “CHIEDO CHIAREZZA SUI NUMERI DI MILANO”

Dopo aver chiesto lumi sul numero dei casi positivi a Milano, Beppe Sala si è focalizzato sulla riapertura: «Bisogna lavorare e non farsi cogliere impreparati. L’argomento all’ordine del giorno è il 4 maggio ed il via alla fase 2, io vi voglio rassicurare sul fatto che stiamo lavorando per preparare la città, con servizi e mobilità, alla riapertura. E’ chiaro che sarà assolutamente importante la vostra collaborazione, servirà un grande atteggiamento collaborativo da parte di tutto». Nonostante l’elemento di incertezza sopra citato, ci sono tante buone novelle: «Ci sono buone notizie. Gli ospedali sono meno in tensione di qualche settimana fa, è aumentata la nostra capacità in termini di terapia intensiva ed i nostri santi medici di base hanno abbastanza messo a punto modalità per cercare tutti noi. Poi, oggettivamente, le morti stanno diminuendo».





© RIPRODUZIONE RISERVATA