Le ragioni per cui in Italia si guadagna meno che in altri Paesi sono molte. E non ci si può affidare a soluzioni semplici

Torniamo a parlare di retribuzioni italiane. Lo facciamo perché, nonostante le apparenze, è un tema tutt’altro che vecchio. Anzi, è uno dei nodi più attuali – e anche più intricati – del nostro presente lavorativo. Le retribuzioni fanno fatica a crescere – grosso modo per tutti -, il potere d’acquisto cala e il confronto con l’Europa non gioca a nostro favore. Ma perché accade tutto questo?

Al centro c’è proprio questa domanda: perché in Italia si guadagna così poco? Non cercheremo colpevoli, ma proveremo a guardare al problema con lo sguardo più ampio possibile.

La produttività che non decolla

Cominciamo dalla produttività. In Italia è ferma da oltre vent’anni. Secondo Eurostat, la produttività per addetto è cresciuta solo del 2,5% tra il 2003 e il 2023. In Germania, nello stesso periodo, è aumentata del 20%; in Francia del 17%.

Una produttività bassa non è solo un dato tecnico: significa che le imprese generano meno valore per ogni ora lavorata, e quindi hanno meno margini per aumentare gli stipendi. Ma attenzione: il problema non è solo la “motivazione” dei lavoratori. È anche, e forse soprattutto, la scarsità di investimenti in tecnologie, automazione e formazione.

Microimprese: risorsa o limite?

L’Italia è un Paese costruito sulle microimprese. Quasi la metà dei lavoratori italiani opera in aziende con meno di 10 addetti. Un modello che ha fatto la forza del made in Italy e che ha garantito flessibilità e resilienza. Ma oggi rischia di diventare un freno.

Le microimprese hanno spesso meno accesso al credito, minori capacità di investimento in innovazione e una forza contrattuale più debole sui mercati internazionali. Non è una colpa: è una condizione strutturale. Ma senza un accompagnamento strategico (fiscale, formativo, tecnologico), queste realtà fanno fatica a crescere. E con loro, anche le retribuzioni dei dipendenti.

Un’economia concentrata nel terziario

A tutto questo si aggiunge una struttura economica fortemente sbilanciata verso il terziario. Turismo, ristorazione, commercio sono settori essenziali, ma difficilmente scalabili in termini di produttività. Un ristorante ha un numero finito di tavoli, un hotel un numero finito di stanze. Non si possono moltiplicare all’infinito con un’app o un algoritmo.

Questo significa che l’Italia è oggi molto esposta in settori a basso valore aggiunto e con margini ridotti, dove è più difficile redistribuire ricchezza verso i lavoratori.

Il peso del cuneo fiscale

Quando si parla di salari netti, non si può evitare il tema del cuneo fiscale. In Italia, su 100 euro di costo aziendale versati dal datore di lavoro, il lavoratore ne porta a casa poco più di 55. Il resto se ne va in contributi e imposte. Il cuneo fiscale italiano è tra i più alti d’Europa, superato solo da Belgio, Germania e Francia: Paesi che, come abbiamo visto, hanno registrato una crescita della produttività più significativa.

Ridurre il cuneo è uno degli interventi più invocati. Ma è anche tra i più complessi, perché tocca l’equilibrio dell’intero sistema previdenziale e fiscale. Farlo bene richiede tempo, risorse e una visione di medio periodo. Non bastano tagli una tantum: serve una riforma strutturale.

Il (delicato) tema del salario minimo legale

L’Italia è uno dei pochi Paesi europei a non avere un salario minimo per legge. La questione è interamente affidata alla contrattazione collettiva. E se questo modello funziona in molte realtà, esistono però ampie aree grigie: contratti pirata, lavoratori non coperti, settori frammentati.

Introdurre un salario minimo legale può sembrare una soluzione semplice, ma è in realtà un tema delicato. In alcuni settori rischia di frenare la competitività delle imprese più fragili. Più che fissare una soglia astratta, occorrerebbe agire sulle premesse: innovazione, produttività, formazione. Se il sistema cresce nel suo insieme, anche le retribuzioni minime tenderanno ad adeguarsi in modo più organico e sostenibile.

Può servire un nuovo patto per il lavoro?

Come abbiamo provato a raccontare, le ragioni per cui in Italia si guadagna poco sono molte. Non sono tutte colpe, e non tutte hanno una soluzione semplice. Ma comprendere è già un passo per costruire. Serve un nuovo patto per il lavoro: tra Stato, imprese, lavoratori e territori. Un patto che investa sulla formazione, sull’innovazione accessibile anche ai piccoli, sulla cultura organizzativa, sulla giustizia fiscale.

Condividere queste ragioni e metterle a tema può essere un contributo utile per accrescere la consapevolezza collettiva. Perché se il problema è comune, allora comune deve essere anche la volontà di affrontarlo.

Non esistono soluzioni rapide, ma neanche destini segnati. Qualcosa però si muove: una maggiore sensibilità su questi temi comincia a farsi spazio, nel dibattito pubblico e in alcune pratiche d’impresa. Non diamole seguito con scorciatoie illusorie. Perché se tutti abbiamo più chiaro quali sono i problemi, diventa più facile cominciare a porvi rimedio.

Serve uno sguardo ampio. E il coraggio di fare cose che durano.

