Salario minimo, accordo Consiglio Europeo/ “Condizioni di lavoro più dignitose”

E’ stato raggiunto nella notte l’accordo sul salario minimo. Il Consiglio Europeo, attraverso una nota apposita, ha fatto sapere: “La presidenza del Consiglio e i negoziatori del Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sul progetto di direttiva sui salari minimi adeguati nell’Ue. La nuova legge – prosegue il comunicato – una volta adottata definitivamente, promuoverà l’adeguatezza dei salari minimi legali e contribuirà così a raggiungere condizioni di lavoro e di vita dignitose per i dipendenti europei”.

Nella nota viene inoltre precisato che “gli Stati membri sono tenuti a mettere in atto un quadro procedurale per fissare e aggiornare i salari minimi secondo una serie di criteri chiari”. Si chiede inoltre il coinvolgimento delle parti sociali: “Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno convenuto che gli aggiornamenti dei salari minimi legali avverranno almeno ogni due anni (o al massimo ogni quattro anni per quei Paesi che utilizzano un meccanismo di indicizzazione automatica). Le parti sociali dovranno essere coinvolte nelle procedure di definizione e aggiornamento dei salari minimi legali”.

SALARIO MINIMO, ACCORDO CONSIGLIO EUROPEA: SODDISFATTA LA PRESIDENZA DELL’UE

La direttiva sul salario minimo, come si legge ancora sulla nota pubblicata da TgCom24.it stamane “mira a estendere la copertura dei lavoratori attraverso la contrattazione collettiva” tanto che “laddove il tasso di copertura della contrattazione collettiva sia inferiore a una soglia dell’80% gli Stati membri dovrebbero definire un piano d’azione per promuovere la contrattazione collettiva”.

La presidenza francese dell’Unione Europea, ha commentato in maniera positiva l’accordo raggiunto sul salario minimo, parlando di “Una tappa importante per l’Europa sociale”, e aggiungendo via Twitter: “Nel pieno rispetto delle diversità nazionali il provvedimento favorirà dei salari minimi adeguati nell’Ue e lo sviluppo della contrattazione collettiva”. Affinchè l’accordo diventi ufficiali manca solo l’approvazione in via definitiva da parte del Parlamento e del Consiglio Ue, ma si tratta solo di una formalità.

