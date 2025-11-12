Salario minimo, la direttiva europea è valida ma due disposizioni sono state annullate: cosa stabilisce davvero la sentenza della Corte di giustizia Ue

Con la sua decisione sulla direttiva europea sul salario minimo, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha ribadito che l’UE può solo delineare principi generali volti a migliorare le condizioni di vita e di lavoro, ma non ha il potere di introdurre norme cogenti in materia di retribuzioni, salario minimo o modalità di determinazione dei salari.

La direttiva, pensata per assicurare livelli salariali adeguati in tutti gli Stati membri e per promuovere la contrattazione collettiva, è stata tuttavia contestata dalla Danimarca, che — con il sostegno della Svezia — ne ha chiesto l’annullamento totale.

Entrata in vigore nell’ottobre di tre anni fa, era stata concepita per istituire un quadro giuridico volto a promuovere salari minimi adeguati e la contrattazione collettiva in materia di determinazione dei salari, ma per la Danimarca compromette la ripartizione dei poteri tra l’UE e gli Stati membri.

Il governo danese aveva infatti sostenuto che la direttiva rappresentasse un’ingerenza diretta dell’Unione nella fissazione dei salari e nel diritto di associazione, ambiti che, secondo Copenaghen, rimangono di competenza nazionale in base al Trattato di Lisbona.

La decisione della Corte è stata accolta con favore dai sindacati italiani, soddisfatti per la conferma della validità complessiva della direttiva europea sul salario minimo. Tuttavia, va precisato che il ricorso danese non è stato interamente respinto: due specifiche disposizioni della direttiva sono state annullate e la Corte ha chiarito che il testo non obbliga gli Stati membri a introdurre un salario minimo legale.

SALARIO MINIMO, QUALI DISPOSIZIONI HA ANNULLATO LA CORTE

Detto ciò, nei Paesi in cui la definizione dei salari avviene attraverso la contrattazione collettiva — come nel caso danese — non vi è alcun obbligo di modificare l’attuale sistema. La direttiva impone infatti soltanto agli Stati membri in cui la copertura contrattuale interessa meno dell’80% dei lavoratori di presentare un piano volto ad ampliarla. È stato così messo nero su bianco che non si tratta di un intervento diretto sulle retribuzioni e che, di conseguenza, non viola il trattato europeo.

Tuttavia, la Corte ha riconosciuto le ragioni danesi su due punti specifici: le disposizioni che indicano i criteri per la determinazione dei salari minimi legali e quella che vieta di ridurre i salari minimi quando questi sono soggetti a meccanismi di indicizzazione automatica. In particolare, è stata eliminata la parte che prevedeva l’obbligo, per i Paesi dotati di un salario minimo legale, di tener conto di almeno quattro parametri — produttività, livello generale dei salari, potere d’acquisto e costo della vita.

Secondo la Corte, infatti, tali criteri rientrano nella competenza nazionale e non possono essere imposti dall’Unione. Infine, la direttiva vietava di abbassare il livello raggiunto con l’aggiornamento automatico, ma anche questa disposizione è stata annullata, poiché limita la libertà di valutare la gestione delle proprie politiche sui salari.