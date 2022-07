Salario minimo in aumento/ La soluzione per più di 3 milioni di lavoratori

La proposto del salario minimo in aumento è una delle recenti proposte, che i Governo e Sindacati dovrebbero prendere in considerazione per ridurre la pesantezza legate all’aumento del costo della vita. Molte famiglie italiane, si trovano in difficoltà economiche perché non hanno uno stipendio correlato alla qualità della vita.

Circa 3,3 milioni di lavoratori italiani potrebbero vedersi un aumento di stipendio considerevole, dato che basterebbe guardare i dati INPS per comprendere quanto sia difficoltosa la situazione collettiva: la maggior parte dei lavoratori guadagno meno di 9€ lordi all’ora.

Salario minimo aumento: come combattere l’inflazione

L’idea di poter ricevere un salario minimo con aumento non sarebbe male, o almeno, in parte andrebbe a limitare i danni dell’elevata inflazione in Italia. La situazione però, potrebbe peggiorare nei mesi a questa parte, visto che non si accenna ad alcun margine di miglioramento.

La Legge non riguarderà nessun aumento specifico, bensì “l’imposizione di un salario minimo da rispettare”, ciò che andrà ad integrarsi sarà una contrattazione collettiva. A parlarne è stato Andrea Orlando, ministro del Lavoro.

Nello specifico, visto che secondo Orlando il problema starebbe nel fenomeno del “dumping contrattuale“, ovvero un aumento spropositato di contratti non regolamentati adeguatamente, la soluzione sarà quella di potenziale il sistema della contrattazione collettiva.

Oltre 3 milioni di lavoratori italiani potrebbero usufruire del vantaggio di avere un salario minimo aumentato, grazie ad una contrattazione collettiva basata sui contratti rappresentativi più comuni e regolamentati e stilati da federazioni di categoria affiliate a Cigl, Cisl e Uil.

Questo vuol dire che tutti coloro che avranno l’opportunità di un adeguamento simile, il loro compenso orario potrebbe esser superiore alla media italiana (attualmente meno di 9€ lordi per ogni ora).

Alcune parti sociali sono sfavorevoli, perché pensano che in questo modo non possa esserci un giusto e completo controllo sulla retribuzione mensile dei lavoratori. Vedremo se ci sarà un salario minimo in aumento prima che cada il Governo.











