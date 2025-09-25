Il Senato ha approvato la regola sul salario minimo in Italia nel 2025, ora spetta al Governo attuare i Decreti.

Finalmente a settembre 2025 il Senato ha approvato il salario minimo in Italia, che prevede degli adeguamenti contrattuali al fine di garantire degli importi equi e soprattutto equilibrati. Naturalmente la normativa ammette eventuali differenze tra i territori della Penisola.

Dopo l’approvazione del Senato ora il Governo deve pubblicare i Decreti Legislativi entro e non oltre 6 mesi da tale data. Ricordiamo altresì, che le norme da prevedere per subappalti e appalti potrebbero contenere delle restrizioni più ampie.

Il nuovo salario minimo in Italia nel 2025

Anche se il Senato ha confermato definitivamente il salario minimo in Italia in questo settembre 2025, nella normativa non si legge alcuna retribuzione specifica, ma soltanto la raccomandazione di non scendere al di sotto delle cifre previste dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro.

Naturalmente ogni Decreto a cui dovrà pensare il Governo, si legge nell’atto del Senato, dev’essere finalizzato a contrastare le paghe eccessivamente basse, accertarsi che ad ogni lavoratore venga corrisposto un pagamento proporzionato ed equo rispetto alle ore concordate, ed evitare la concorrenza sleale (anche nota come dumping).

Differenziazione di 2° livello

Anche se la delega del Senato non specifica minuziosamente quali differenze contrattuali di 2° livello dovrebbero attenersi le imprese per il luogo in cui vivono, viene previsto un adeguamento economico commisurato al costo della vita.

Iter di rinnovo più semplice, veloce e regolare

Il Senato ha richiesto al Governo dei rinnovi contrattuali più veloci e l’uso di tecnologie finalizzate al controllo, ovvero l’accertamento della presenza o meno di contratti (così da contrastare il lavoro nero).

Dieci euro all’ora

Anche se non è stato ancora discusso, sebbene approvato dalla Commissione (mancano dunque Aula e Camera), è in corso la proposta del disegno Legge che prevede il salario minimo orario a 10€ (indipendentemente dalla categoria).

Trattandosi di un disegno Legge, diventerebbe “attivo e definitivo” da subito, o meglio dal momento in cui entrambe le camere lo approvassero.