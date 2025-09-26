Nei giorni scorsi il Senato ha approvato in via definitiva il ddl delega sul salario minimo della maggioranza

Breve riassunto delle puntate precedenti. Una delle prime frizioni tra la maggioranza di Governo eletta nell’autunno del 2022 e le forze di opposizione si verificò a riguardo della proposta di individuazione di un salario minimo fissato dalla legge sostenuta in particolare dal M5S, dal Partito democratico e da AVS. Il pretesto fu la Direttiva europea contro il lavoro povero, che però non impone all’Italia alcun intervento, essendo il nostro Paese tutelato dall’alto tasso di copertura della contrattazione collettiva.

Il massimo momento di tensione fu raggiunto nell’estate del 2023: il presidente del Consiglio si convinse allora dell’opportunità di affidare al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (ove sono rappresentante tutte le parti sociali) un lavoro istruttorio per verificare l’opportunità di un intervento legislativo. Il corposo approfondimento svolto dalla “casa dei corpi intermedi” fu consegnato a ottobre dello stesso anno.

In quelle pagine era sconsigliato l’intervento legislativo diretto (per la sua inefficacia sostanziale, perché non richiesto dalla direttiva europea e per l’intrusività nelle dinamiche delle relazioni industriali), ma anche valutati possibili correttivi indiretti, anche legislativi, quali l’esplicitazione della garanzia costituzionale di una retribuzione adeguata per tutti, il potenziamento degli strumenti per il monitoraggio dell’applicazione dei Ccnl, forme di contrasto al lavoro sottopagato.

Letto il rapporto, gli esponenti di maggioranza in commissione Lavoro della Camera dei deputati, in primis il Presidente Walter Rizzetto, con un’operazione irrituale, per quanto politicamente significativa, decisero di non procedere semplicemente bocciando la proposta di legge a prima firma Conte, Fratoianni, Richetti, Schlein e Bonelli, bensì di ribaltare quel testo approvando un emendamento interamente sostitutivo. Ecco perché il disegno di legge (ora legge) ancora comprende i nomi dei leader dell’opposizione, che pure hanno subito ritirato la firma, contestando il saccheggio della proposta originaria.

Quel che si trova oggi nei quattro articoli della legge delega è una miscela di tradizionali proposte del centrodestra, interventi tecnici di interesse del ministero del Lavoro soprattutto in materia di ispezioni, alcuni suggerimenti del Cnel declinati in articolato legislativo, qualche richiesta delle parti sociali. Il testo, approvato dal primo ramo del Parlamento il 6 dicembre del 2023, ha giaciuto negli archivi del Senato per oltre un anno e mezzo, salvo poi essere riscoperto in fretta e furia dopo l’estate, fino all’approvazione definitiva (poiché è stato votato il medesimo articolato uscito dalla Camera dei deputati) avvenuta il 23 settembre 2025.

La comprensione delle ragioni di questo rinnovato e improvviso interesse per la legge recante «Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione» aiuterebbe gli addetti ai lavori a definire il disegno di medio termine della maggioranza, che ha ora sei mesi per esercitare tutte o parte delle deleghe, alcune delle quali superate dagli eventi degli ultimi due anni (si pensi, tra tutte, alla delega sulla partecipazione, essendo stata da poco approvata la storica legge 15 maggio 2025 n. 76).

Tra gli elementi più rilevanti da segnalare vi è di certo il superamento della tradizionale proposta dei 9 euro lordi di salario minimo inderogabile realizzata mediante una delega al Governo per l’attuazione del diritto di ogni lavoratore e lavoratrice a una retribuzione proporzionata e sufficiente, come dettato dall’articolo 36 della Costituzione. Non si tratta più di “salario minimo legale”, bensì di “trattamento economico complessivo minimo” (Tecm).

La differenza è sostanziale ed è da ricercarsi in particolare nella responsabilizzazione della contrattazione, l’unico “luogo” o “attore” deputato a individuare il Tecm da riconoscersi a tutti i lavoratori. Con “complessivo minimo” si intende non soltanto la tariffa tabellare, ma l’insieme delle erogazioni economiche, monetarie o non monetarie, dovute per contratto: scatti di anzianità, mensilità aggiuntive, indennità, welfare, ecc.

Il rischio dell’intera operazione è quello di “buttare via il bambino con l’acqua sporca”, di incoraggiare comportamenti opportunistici da parte delle imprese, poiché sono solo i datori di lavoro a scegliere quale contratto collettivo adottare. La tenuta giuridica e operativa del nuovo criterio della “maggiore applicazione” è quindi da verificare e di certo molte associazioni datoriali si dedicheranno alla verifica della rappresentatività del proprio contratto collettivo qualora questo principio diventasse legge: non poche sono infatti le sovrapposizioni dei perimetri contrattuali.

Non basta a rassicurare i rappresentanti di impresa il curioso, quanto poco comprensibile, riferimento al plurale ai contratti («definire, per ciascuna categoria (…) i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati»): questa brusca opera di razionalizzazione potrebbe mettere in competizione sistemi contrattuali molto diversi per logiche e trattamenti.

L’effetto sarebbe allora pericolosamente polarizzante: allorquando la definizione di categoria fosse troppo ampia, ma rigida, diversi contratti oggi rappresentativi potrebbero essere schiacciati sui trattamenti dei contratti più “popolosi”; viceversa, allorquando si lasciasse spazio di definizione solo ai firmatari dei contratti stessi, è facile prevedere la costruzione di perimetri assai ristretti (i produttori di estintori, gli ascensoristi, i frigoristi, ecc.) per fissare come trattamenti economici di riferimento quelli regolati in Ccnl che oggi sarebbero ricompresi in un settore più ampio, non “scalabile” da associazioni di rappresentanza minori.

Nei prossimi mesi, il Governo sarà chiamato a operare non dimenticando la storia del nostro sistema di relazioni industriali e necessariamente confrontandosi con le forze sociali più responsabili e capaci di guardare al futuro oltre gli opportunismi corporativi di breve periodo.

