Salario minimo Spagna/ Accettato l’aumento all’8%, modello replicabile in Italia?

In Spagna il salario minimo è stato aumentato. Una questione ben lontana dall’Italia, che invece deve rincorrere i sindacati per poter riuscire ad innalzare le retribuzioni minime ai suoi concittadini. Attenzione però, in quanto “non è tutto oro quel che luccica“, visto che il governo spagnolo è riuscito nell’impresa soltanto dopo diverse diatribe con i sindacati.

Diatribe che sono durate circa un intero mese e oltre. Alla fine, i negoziati sono andati a buon fine con i sindacati Ugt (Unione Generale dei Lavoratori) e Cc.Oo (Commissioni Operaie). Anche se non è stata approvata la proposta dell’aumento del salario minimo dalla Ceoe, Conferazione Spagnola delle Imprese, un nome importante insomma.

Salario minimo in Spagna: le parole del Presidente

Comprendendo come funziona la remunerazione base in Italia, sarebbe inutile paragonarlo al salario minimo in Spagna. Due fronti che però, seppur diversi, potrebbero far breccia con il nostro nuovo Governo Meloni.

In Spagna la paga minima (di base), è stata aumentata dell’8%, percentuale che equivale a 1.080€ lordi (da dividere in 14 rate). Una cifra che non verrà certamente ripudiata dai lavori spagnoli, che tra le altre cose, come detto dal presidente spagnolo, Pedro Sánchez Pérez–Castejón, si tratta di un aiuto sociale fondamentale.

In un’intervista tra le altre cose, ha detto che ha apprezzato tantissimo questo approccio, dato che l’aumento del salario minimo favorirà soprattutto “quelli che stanno soffrendo per la perdita del potere d’acquisto”.

L’accordo è durato oltre un mese poiché vi erano pensieri e proposte opposte tra governo spagnolo e sindacati. Il presidente, che sulla base di quanto stilato da un report di esperti, avrebbe accettato l’aumento del salario minimo tra il 4,6% e l’8,2%, mentre Ugt e Cc.Oo, che avrebbero proposto un innalzamento pari al 10%.

Cifre fuori discussione, visto che da un po’ di tempo il territorio spagnolo soffre di stabilità e solidità economica.

