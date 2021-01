Saldi 2021, calendario: oggi Sardegna e Campania/ “Ma zona rossa sarebbe una beffa”

Proseguono i saldi invernali 2021 fra mille difficoltà legate al covid. Dopo la partenza dello scorso 2 gennaio in Basilicata, Valle d’Aosta e Molise, ieri è toccata invece ad Abruzzo e Calabria. Oggi, 5 gennaio 2021, scattano i saldi in Sardegna e Campania, mentre dal prossimo 7 gennaio, subito dopo l’Epifania, saldi 2021 al via in Puglia, Sicilia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia e Lombardia. Il calendario 2021 proseguirà quindi fino al 30 gennaio con Emilia Romagna, Veneto e Toscana, le ultime regioni a far scattare gli sconti.

La cosa certa è che per i commercianti non saranno saldi “ricchi”, e dopo la stima di un miliardo di euro di spesa in meno rispetto al 2020 da parte della Confcommercio, bisogna fare i conti anche con le molteplici incertezze legate ad eventuali nuove restrizioni in programma nei prossimi giorni, a cominciare dalla possibilità che il governo opti per un weekend, quello del 9-10 gennaio, completamente a zona rossa.

SALDI 2021, CALENDARIO: “CONFUSIONE E MANCATA PROGRAMMAZIONE”

«Questa continua confusione e mancata programmazione – dice a riguardo Luca Chiapella, presidente Confcommercio provincia di Cuneo, ai microfoni del quotidiano La Stampa – creano ulteriori danni a un comparto, anzi un’intera filiera profondamente colpita dall’emergenza. Un atteggiamento che vanifica gli sforzi dei nostri esercenti che hanno investito sulle normative. A loro si è chiesto di fare sacrifici per salvare il Natale e la vigilia hanno dovuto abbassare le saracinesche. Ora cominciano i saldi che sicuramente non metteranno i conti a posto, ma possono essere una boccata di ossigeno, e i negozi rischiano di chiudere nel primo fine settimana. Pur mettendo sempre la salute al primo posto, penso che ormai siamo arrivati a una totale mancanza di rispetto nei confronti di aziende che non si possono accendere e spegnere come un interruttore». Simile il pensiero di Giuliano Viglione, presidente Aca, che parla di vera e propria beffa: «L’eventualità del primo weekend di saldi con i negozi nuovamente chiusi suonerebbe come una vera beffa».



© RIPRODUZIONE RISERVATA