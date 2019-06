Saldi estivi 2019 al via: date e calendario/ Partiti in anticipo per calo vendite

I saldi estivi 2019 sono cominciati in anticipo. Non bisogna aspettare il 6 luglio per approfittare di offerte e promozioni, perché sono già state lanciate per far fronte al calo di vendite in tutta Italia. Quindi negozi e catene commerciali hanno anticipato gli sconti per attirare clientela e recuperare gli affari persi per il maltempo. A segnalarlo il Codacons, spiegando che dopo il maggio nero i commercianti hanno cominciato con largo anticipo ad applicare sconti di fine stagione in tutta Italia. Il presidente Carlo Rienzi, come riportato dal Sole 24 Ore, ha spiegato: «Il maltempo che tra aprile e maggio ha imperversato in diverse zone del paese ha avuto effetti diretti sulle abitudini di acquisto dei consumatori». L’estate è partita tardi per il meteo, quindi le famiglie hanno rimandato gli acquisti ai mesi più caldi. «Ciò ha comportato una contrazione delle vendite e una riduzione del giro d’affari per i negozianti attorno al -30% rispetto alla media nazionale del periodo, con punte più elevate nel nord Italia dove le condizioni meteo anche nei giorni scorsi rimanevano proibitive».

SALDI ESTIVI 2019 AL VIA: LE REGOLE

I saldi estivi appresentano un’occasione per acquistare prodotti di qualità a prezzi scontati. Ma ad essere interessati sono prodotti di carattere stagionale e quelli che possono subire un ribassamento notevole del prezzo se venduti entro una certa stagione o un breve periodo di tempo, perché legati alla moda. Gli sconti dei saldi estivi, ma questo vale anche per quelli invernali, possono variare dal 5 al 70 per cento. Le regole prevedono obblighi precisi per i commercianti. Deve essere indicato il prezzo iniziale e la percentuale dello sconto, invece è facoltativa l’indicazione del nuovo prezzo ottenuto con lo sconto. Le merci con gli sconti per i saldi estivi devono essere esposte in reparti o zone diverse rispetto a quelle dei prodotti non in saldo per evitare confusione con la merce che invece viene venduta a prezzo pieno. Ma quanto durano i saldi estivi 2019? Ci viene in aiuto il calendario, che vi proponiamo di seguito.

SALDI ESTIVI 2019, LE DATE IN CUI TERMINANO

Abruzzo: 29 agosto

Basilicata: 2 settembre

Calabria: 1° settembre

Campania: 30 agosto

Emilia Romagna: 30 agosto

Friuli-Venezia Giulia: 30 settembre

Lazio: 15 agosto

Liguria: 14 agosto

Lombardia: 30 agosto

Marche: 1° settembre

Molise: 30 agosto

Piemonte: 26 agosto

Puglia: 15 settembre

Sardegna: 30 agosto

Sicilia: 15 settembre

Toscana: 30 agosto

Umbria: 30 agosto

Valle d’Aosta: 20 agosto

Veneto: 31 agosto

provincia autonoma di Bolzano: 17 agosto



