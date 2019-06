SALDI ESTIVI 2019, DATE E CALENDARIO/ Tra vendite promozionali e concorrenza sleale

Saldi estivi 2019 finalmente al via. E’ questa la buona notizia per tutti gli amanti dello shopping, ma soprattutto per quanti hanno deciso di aspettare il periodo degli sconti per compiere degli acquisti. Nella maggior parte delle regioni italiane i saldi estivi inizieranno ufficialmente il prossimo 6 di luglio, ma non è raro che gli esercenti anticipino di qualche giorno il periodo degli sconti per tentare di recuperare le vendite in calo di questi mesi. Uno dei fattori che ha inciso negativamente sugli affari di tanti commercianti, in particolare quelli impiegati nel settore dell’abbigliamento, è stato quello del maltempo. Soltanto ora, con l’inizio della bella stagione, è diventata d’attualità la necessità di rinnovare il guardaroba in vista delle vacanze e in questo senso i saldi estivi rappresentano un’opportunità per tutti: commercianti e clienti.

SALDI ESTIVI 2019, DATE E CALENDARIO

La pratica di anticipare i saldi estivi con delle vendite promozionale, bisogna ricordarlo, non è consentita dall’ordinamento e spesso va a discapito dei piccoli commercianti, letteralmente schiacciati dalla concorrenza sleale delle grandi aziende. A spiegare questo meccanismo è stato qualche giorno fa il presidente della Confesercenti provinciale di Cagliari, Marco Medda, che all’ANSA ha dichiarato:”I saldi estivi cominceranno sabato 6 luglio, come previsto dai regolamenti regionali e dureranno due mesi. Occorre però puntualizzare che nei 40 giorni antecedenti l’inizio dei saldi non è possibile effettuare alcun tipo di vendita promozionale, ma purtroppo assistiamo troppo spesso alla violazione di questa regola, normalmente da parte delle grandi strutture, poichè le sanzioni previste non sono certo tali da incutere loro alcun timore. Rispetto alla preoccupazione di una sanzione massima di 3.000 euro la prospettiva di incassarne 100.000 o più in un fine settimana spinge queste imprese a sfidare la sorte e rischiare la multa altrettanto evidente è che un piccolo commerciante non può certo fare lo stesso ragionamento: 3.000 euro di sanzione possono significare un peso esagerato che rischia di mettere in ginocchio qualsiasi attività in un periodo difficile come questo”. Di seguito il calendario ufficiale dei saldi regione per regione: anche da clienti è possibile fare la propria parte, aspettando il giorno d’inizio degli sconti…

CALENDARIO SALDI REGIONE PER REGIONE

Abruzzo: dal 6 luglio al 29 agosto

Basilicata: dal 2 luglio al 2 settembre

Calabria: dal 6 luglio al 1 settembre

Campania: dal 6 luglio al 30 agosto

Emilia Romagna: dal 6 luglio al 30 agosto

Friuli-Venezia Giulia: dal 6 luglio al 30 settembre

Lazio: dal 6 luglio al 15 agosto

Liguria: dal 1° luglio al 14 agosto

Lombardia: dal 6 luglio al 30 agosto

Marche: dal 6 luglio al 1° settembre

Molise: dal 6 luglio al 30 agosto

Piemonte: dal 6 luglio al 26 agosto



