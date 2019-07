Saldi estivi 2019/ I consigli di Google per gli acquisti: come evitare truffe online

I saldi estivi 2019 sono già partiti in alcune regioni, ma nella maggior parte d’Italia cominceranno domani, sabato 6 luglio. Le vendite a prezzi scontati però non si fanno solo nei negozi, infatti si può parlare anche di saldi online. Molte aziende applicano anche sui propri siti ufficiali gli sconti. E non passano inosservati: da Google Trends è emerso che le ricerche sui saldi estivi sono cominciate già da marzo. Anche chi acquista online deve fare attenzione agli acquisti. Forse proprio perché si compra un prodotto senza toccarlo con mano, l’attenzione deve essere maggiore. Ma viene in aiuto Google con alcuni sorrisi per fare affari online in tutta sicurezza. Uno dei grandi incubi di chi fa shopping online è ritrovarsi con la carta di credito clonata o il conto corrente svuotato. Il primo consiglio è acquistare solo su piattaforme sicure: si riconoscono dall’url che comincia con https anziché http, poi c’è l’icona del lucchetto chiuso, perché vuol dire che quel sito garantisce la protezione dei dati inseriti.

SALDI ESTIVI 2019, CONSIGLI PER EVITARE TRUFFE ONLINE

C’è comunque una rete di salvataggio per chi si avventura in siti poco sicuri per i saldi. Safe Browsing infatti fa apparire una schermata rossa quando si accede ad un sito che potrebbe rubare le nostre informazioni personali o installare software spia. Inoltre, è importante fare qualche ricerca sul venditore, consultare le sezioni “chi shiamo” e “contatti”. Se le informazioni sono vaghe o non sono presenti numeri di telefono, meglio lasciar perdere. Si può anche fare qualche domanda in più sulla merce, se il venditore “dimentica” di specificare alcuni particolari del prodotto. Il metodo di pagamento è un altro indicatore di serietà: se il negozio online propone bonifico o ricarica su carta prepagata (come la Postepay) ci si trova di fronte ad un venditore che difficilmente potrà garantire il reso del prodotto se questo non è conforme o funzionante. Ma se consente il pagamento con carta di credito, si può approfittare di sistemi che impediscono di digitare numero carta e codice di sicurezza, come Google Pay e Paypal.

