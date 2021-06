Saldi estivi 2021, quando iniziano?/ Date: al via in Sicilia, slittano in Basilicata

Siete pervasi da una irrefrenabile voglia di shopping? Niente paura: i saldi estivi 2021 stanno per partire ufficialmente nelle varie Regioni d’Italia. Una partenza che non sarà uguale per tutti ma che anzi si spalmerà per circa un mese sebbene ci sarà una data da segnare in calendario e che accomunerà ben 15 Regioni. A fare da apripista a partire da giovedì 1 luglio sarà la Sicilia, nel profondo Sud d’Italia, mentre il 3 luglio sarà la data che accomunerà gran parte degli amanti dello shopping in quanto riguarderà gran parte delle Regioni. Tra le ultime a partire invece Puglia e Basilicata che hanno optato per un rinvio in extremis.

Per il Codacons l’avvio dei saldi estivi 2021 rappresenta “Un appuntamento particolarmente atteso dai commercianti che sperano attraverso gli sconti di fine stagione di recuperare almeno in parte le perdite subite negli ultimi mesi”. Il Covid ha certamente reso complicato il settore delle vendite in tutti i settori la adesso le previsioni appaiono più che positive dal momento che si stima “un incremento degli acquisti durante il periodo di sconti tra il +15% e il +20% rispetto allo scorso anno, con una spesa media a famiglia che si attesterà attorno ai 165 euro”. I valori complessivi delle vendite, tuttavia, resteranno ben al di sotto del periodo pre-Covid.

SALDI ESTIVI 2021 AL VIA: IL CALENDARIO REGIONE PER REGIONE

Da giovedì primo luglio, ad inaugurare il nuovo mese con l’avvio dei saldi estivi 2021 sarà la Regione Sicilia i cui sconti andranno avanti fino al 15 settembre. La data che andrà ad accomunare la gran parte delle Regioni d’Italia sarà però quella di sabato 3 luglio. Non tutte però chiuderanno la stagione degli sconti nella medesima giornata. Ad optare per la fine dei saldi estivi al 31 agosto saranno Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Toscana, Umbria, e Veneto. Anticipa al 28 agosto il Piemonte mentre la Liguria chiuderà ancor prima, lunedì 16 agosto. Nel Lazio i saldi estivi dureranno fino al 13 agosto prossimo. Si allungano al primo settembre nelle Regioni Calabria e Marche mentre in Sardegna si avrà tempo per lo shopping fino al 3 settembre. Infine la Valle d’Aosta se la prende con calma decidendo di andare avanti fino al 30 settembre, per quasi 3 mesi di saldi. Il 23 luglio prenderanno il via in Campania, mentre il giorno successivo in Puglia, con termine ultimo 15 settembre. In Basilicata inizieranno il 2 agosto e fino al 30 settembre (ma sarà consentita comunque la vendita in promozione nei 30 giorni antecedenti alla data di inizio). Infine il 13 agosto i saldi estivi riguarderanno anche il Trentino Alto Adige (fino al 10 settembre) anche se saranno i commercianti a scegliere i 60 giorni di sconti.

RIPARTE LA CORSA ALLO SHOPPING

C’è grande attesa per l’inizio dei saldi estivi 2021 dopo l’ultimo anno ancora molto difficile a causa della pandemia A ribadire le speranze e le stime positive è anche l’Ufficio Studi di Confcommercio: “Dopo l’annus horribilis, l’auspicio è che riparta la corsa allo shopping. C’è tanta voglia di libertà e di ritorno ad una nuova normalità”, ha commentato Renato Borghi, presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio. Dopo il periodo all’insegna delle restrizioni, ha proseguito, “i saldi estivi rappresentano un’occasione importante per recuperare il tempo perduto e rinnovare il guardaroba per le vacanze, acquistando anche a prezzi convenienti”. Anche lui in vista dei nuovi saldi della stagione estiva si attende una crescita dei consumi rispetto allo scorso anno ma soprattutto “una conferma del trend degli acquisti nei negozi di prossimità, dopo il forzato ricorso agli acquisti sul web”. In realtà i saldi stanno per prendere il via anche online dove i vantaggi non mancheranno, con un risparmio ulteriore di tempo e fatica e la comodità di poter ricevere comodamente a casa i prodotti desiderati. Non mancano infatti gli e-commerce di moda che hanno già dato il via ai saldi.



