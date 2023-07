Saldi estivi 2023 al via da giovedì 6 luglio/ In quali Regioni: date e durata degli sconti (oggi 5 luglio)

Saldi estivi 2023, il calendario delle Regioni: l’elenco completo

Giovedì 6 luglio, quindi domani, è la fatidica data che segna l’inizio dei saldi estivi 2023! Ma per quali Regioni e soprattutto quanto durerà il periodo degli sconti e delle promozioni tanto attese dai consumatori? Siamo qui per scoprirlo, Regione per Regione, in un elenco completo che trovate proprio qui sotto. Come detto, la data di inizio del saldi estivi 20234 è fissata il 6 luglio. Fanno eccezione la Provincia di Bolzano, che vedrà l’inizio il 14 luglio (18 agosto nei comuni turistici) mentre la fine è fissata l’11 agosto (15 settembre nei comuni turistici). Occhio anche alla Provincia di Trento, dove la scelta è lasciata ai singoli commercianti sia per quanto riguarda la data di inizio sia quella di fine e dunque la durata complessiva delle promozioni. Per quanto riguarda le altre Regioni, in Lombardia, Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna gli sconti durano 60 giorni a partire dalla data di inizio dei saldi, cioè dal 6 luglio.

In Friuli-Venezia Giulia il termine dei saldi estivi 2023 è previsto il 30 settembre, con possibilità però di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno. Per quanto riguarda il Lazio gli sconti durano 6 settimane, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio saldi. In Piemonte i saldi estivi 2023 iniziano 8 settimane di promozioni, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima. In Liguria saldi estivi 2023 dal 6 luglio al 19 agosto, con divieto di vendite promozionali 40 giorni prima. Nelle Marche e nel Veneto gli sconti terminano il 31 agosto, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio. In Valle d’Aosta i saldi estivi 2023 ci saranno fino al 30 settembre mentre in Basilicata terminano il 6 settembre.

Saldi estivi 2023, il calendario delle Regioni e le nuove norme contro commercianti disonesti

Si avvicina a grandi passa la data di inizio dei saldi estivi 2023 in tutta Italia! In Umbria gli sconti finiranno il 3 settembre. In Calabria ci saranno invece fino al 4 settembre, con divieto di vendite promozionali 15 giorni prima della data di inizio saldi. In Puglia ci sarà tempo fino al 15 settembre, con divieto di vendite promozionali 30 giorni prima della data di inizio. Stesso termine per la Sicilia, dove però le vendite promozionali possono essere effettuate in qualsiasi periodo dell’anno.

Abbiamo visionato il calendario completo Regione per Regione, includendo anche la durata del periodo promozionale. Da quest’anno inoltre entra in vigore la nuova normativa sugli sconti, che prevede regole più rigide sulla trasparenza dei prezzi e sulle vendite dei siti di e-commerce. In arrivo anche sanzioni più pesanti in caso di pratiche commerciali scorrette, come gli “sconti farlocchi”, ossia per chi aumenta il prezzo di un prodotto prima di applicare lo sconto.











