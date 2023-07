Saldi estivi 2023, calendario regioni e date/ Sconti al via il 6 luglio: tutte le info

Stanno per partire i saldi estivi 2023. La data da segnarsi in rosso per gli amanti dello shopping è giovedì 6 luglio, quando appunto cominceranno i vari sconti in particolare nei negozi che vendono abbigliamento. La durata cambierà da regione in regione mentre sarà uguale per tutte il nuovo regolamento che prevede delle norme più rigide sulla trasparenza dei prezzi, nonché sulle vendite dei siti di e-commerce. A riguardo sono state introdotte delle sanzioni più pesanti a contrasto delle pratiche commerciali scorrette, i cosiddetti “sconti farlocchi”.

Non capita raramente, infatti, di alzare il prezzo di un prodotto prima di applicare lo sconto, ma con la nuova normativa bisognerà indicare oltre alla percentuale di sconto e al prezzo finale, anche il prezzo più basso che è stato applicato sullo stesso prodotto nei 30 giorni precedenti i saldi. Per quanto riguarda il calendario dei saldi estivi 2023, dureranno 60 giorni e partiranno giovedì prossimo, 6 luglio 2023, nelle regioni Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Toscana, Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Campania, Sardegna. In Friuli Venezia Giulia, invece, il termine è il 30 settembre e inoltre ci sarà possibilità di effettuare delle vendite promozionali in ogni periodo dell’anno.

SALDI ESTIVI 2023, IL CALENDARIO: NEL LAZIO 6 SETTIMANE DI SCONTI

Solo 6 settimane di saldi estivi 2023 invece nel Lazio, con divieto di promozioni 30 giorni prima dalla data di inizio degli sconti, e la stessa regola varrà in Piemonte con i saldi estivi che dureranno 8 settimane. In Liguria saldi estivi fino al 19 agosto, mentre nelle Marche termineranno il 31, così come in Veneto.

In Basilicata stop il 6 settembre, con divieto di vendite promozionali 130 giorni prima la data di inizio dei soldi, e in Valle d’Aosta stop il 30 settembre. Infine in Umbria stop il 3 settembre, in Calabria il 4, in Puglia il 15, così come in Sicilia. Nel corso del periodo di promozioni saranno applicati vari sconti, con la possibilità quindi di acquistare prodotti in saldo rispetto al normale listino prezzi, ma come detto sopra, occhio alle fregature.

