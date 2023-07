Saldi estivi 2023/ Via agli sconti in tutte le regioni tranne Trento e Bolzano (7 luglio 2023)

Saldi estivi 2023: a Bolzano cominciano il 14 luglio!

Al via ieri ai2023 in tutte le regioni italiane, ad eccezione delle province autonome di(inizio libero) e, dove cominceranno. Secondo le stime di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media 213 euro: 95 euro a testa, per un valore complessivo di 3,4 miliardi di euro. Il caro-vita ha ridotto le spese delle famiglie ma è attesa una ripartenza delle vendite: 6 italiani su 10, il 61%, approfitteranno degli, come spiega un sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti. Un ulteriore 30%, inoltre, si dice pronto ad acquistare in caso di offerta giusta.La stagione di saldi , inoltre, coincide con il debutto del nuovo Codice del consumo che è entrato in vigore dal primo luglio e modifica le norme su sconti, promozioni e liquidazioni, come spiega Il Fatto Quotidiano. Questo introduce anche una regolamentazione anche delle vendite online, come ha sottolineato il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, che ha sostenuto come si tratti di “un’importante risposta a tutela del principio ‘stesso mercato, stesse regole’”. La scelta di partire con i saldi estivi 2023 ilin tutte le regioni italiane, secondo l’esperto è giusta, poiché si evita “così un’inutile concorrenza tra territori”. Le attese, comunque, sono positive “Ci aspettiamo una crescita delle vendite di circa il 5% rispetto al 2022”.

Saldi estivi 2023: nuove regole per i commercianti

Il termine dei saldi estivi 2023 è previsto per il 16 agosto nel Lazio e in Liguria, il 30 agosto in Calabria, Campania, Lombardia, Sardegna e Veneto. Il 31 agosto stop ai super sconti per l’Abruzzo, l’Emilia Romagna, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Toscana e l’Umbria mentre in Basilicata si arriverà fino al 2 settembre. Il 15 settembre finiranno poi per Puglia e Sicilia, mentre le ultime regioni a terminare i saldi estivi 2023 saranno il Friuli Venezia Giulia e la Valle d’Aosta che proseguono fino al 30 settembre.

Come sottolinea ancora Il Fatto Quotidiano, gli esercenti sono obbligati ad esporre il prezzo originale, il prezzo scontato e la percentuale di sconto di ogni prodotto. Non sono invece obbligati a permettere il cambio del prodotto. Nella direttiva Omnibus, infatti, i negozi fisici, gli store online e gli outlet dovranno adeguarsi alle nuove regole sulla trasparenza nell’esposizione dello sconto di un prodotto. Dovranno infatti esporre il “prezzo precedente“.