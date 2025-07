Saldi Estivi 2025 al via il 5 luglio: mancano solo 72 ore poi comincerà l'assalto ai negozi di abbigliamento. Tutte le info

Stanno per prendere il via i saldi estivi 2025. E’ infatti ufficialmente scattato il conto alla rovescia visto che a partire dal prossimo sabato, 5 luglio, cominceranno i grandi “tagli” in particolare nei negozi di abbigliamento. Quest’anno in tutte le regioni si comincerà lo stesso giorno, appunto il 5 luglio, di conseguenza fra meno di 72 ore potremmo forse mettere finalmente mano al capo desiderato. L’occasione sarà propensa per rifarsi in parte il guardaroba in vista poi delle vacanze di agosto, di modo da sfoggiare i migliori capi al mare. Si acquisteranno t-shirt, pantaloni, gonne, camice, canotte, costumi e via discorrendo, il tutto solitamente scontato con un taglio in media del 40 per cento, a volte anche del 50 e 70 per cento, ma a seconda del capo di abbigliamento e del negozio. Ovviamente bisognerà usare un po’ di accortezza, e come al solito vi consigliamo di stare attenti nel caso in cui doveste vedere degli sconti eccessivi.

Solitamente se un prodotto di alta moda viene venduto a prezzo stracciato c’è qualcosa che non va: o lo stesso non è originale, oppure, è un prodotto di una collezione vecchia. Di conseguenza, attenzione, calma e soprattutto cercate di acquistare nei negozi di vostra conoscenza, a cominciare dai grandi store di moda, come ad esempio H&M, Zara, Primark e via discorrendo. In media si spenderà una cifra che supererà i 200 euro secondo Confcommercio Veneto, mentre per le scarpe si arriverà a 180, che scenderanno a circa 170 euro per borse e accessori.

SALDI ESTIVI 2025, ATTENZIONE ALL’AMAZON PRIME DAY

Sarà una spesa per la maggior parte uguale a quella dell’anno scorso, ma il 28% ha dichiarato che intende spendere di meno, mentre solo l’8 per cento vorrà spendere di più. Come al solito gli acquisti per i saldi estivi 2025 saranno divisi fra negozi fisici e online, con i primi che reggono il passo, visto che quasi sette su dieci si recheranno di persona nei negozi a fare incetta di tutto ciò che trovano. Tre italiani su dieci sfrutteranno invece i negozi online per fare acquisti, a cominciare ad esempio da Amazon, dove proprio nei prossimi giorni scatterà il Prime Day 2025, precisamente dall’8 all’11 luglio.

Di fatto sono i saldi estivi di Amazon riservati a chi ha un abbonamento a Prime, e in questo caso gli sconti non saranno praticati solo sui capi d’abbigliamento ma anche su prodotti di tecnologia e via discorrendo. La speranza per i commercianti è che gli italiani possano acquistare in massa, ma visto il periodo di grande incertezza che stiamo vivendo, causato dai conflitti internazionali, c’è il rischio che qualcuno possa fare degli acquisti con il freno a mano tirato.



SALDI ESTIVI 2025, QUALCHE DRITTA IN VISTA DEI GRANDI ACQUISTI E LE DATE

In ogni caso, al di là del budget predisposto per i saldi estivi 2025, vi ricordiamo che è sempre possibile effettuare il cambio della merce, basta che si ha lo scontrino, che si può sempre pagare con gli strumenti digitali, che si possono sempre provare i capi scelti, rispettando le regole per l’intimo, che i capi in vendita devono essere quelli della stagione primavera estate 2025 e non “vecchi”, e bisogna sempre indicare il prezzo scontato oltre alla percentuale di sconto e al prezzo precedente.

Come detto sopra, in tutte le regioni i saldi partiranno il prossimo 5 luglio, mentre sulla durata ci sono un po’ di diversificazioni, leggasi 60 giorni per Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria e infine Trento e Provincia. Fino al 2 settembre invece Basilicata e Puglia. In Friuli fino al 30 settembre, così come in Valle d’Aosta, mentre in Liguria termineranno già il 18 agosto, mentre in Veneto il 31 del mese prossimo. Infine 6 settimane per il Lazio, 8 per il Piemonte, scadenza l’1 settembre nelle Marche e il 15 settembre per la Sicilia.