Sta per arrivare la data dell’estate che gliamanti dello shopping aspettano con ansia e trepidazione, cosa si deve sapere

Con l’arrivo della bella stagione – proprio come accade dopo il Natale – in tantissimi attendono l’inizio dei saldi, quel momento in cui ci si può dedicare allo shopping sfrenato e fare un po’ di acquisti che magari erano stati messi in standby. Finalmente sta per arrivare la data in cui farsi qualche bel regalo o comunque comprare qualcosa di utile.

Il calendario dell’inizio dei saldi regione per regione è stato reso noto e ora, dunque, si deve solo fare il conto alla rovescia per dare inizio alle compere estive. E’ bene sapere, però, che non tutte le regioni hanno ufficializzato la data d’inizio, che varia a seconda dei diversi territori.

Quando iniziano i saldi, le regioni che hanno annunciato il via

Sebbene il calendario sia ancora in fase di definizione, alcune regioni hanno già fatto il “lieto annuncio”, specificando la data in cui inizieranno le svendite. Come capita spesso con i saldi estivi, anche quest’anno per molte regioni i saldi inizieranno il primo sabato di luglio, il 5.

Diverse le regioni che hanno deciso di dare il via ai saldi sabato 5 luglio, tra queste ci sono la Liguria, il Lazio, l’Emilia Romagna, la Lombardia, la Toscana, il Piemonte, la Sardegna e il Veneto. Le associazioni di categoria hanno fatto la comunicazione ufficiale, invitando i consumatori ad approfittarne delle svendite per fare acquisti, con l’augurio che in questo periodo possa esserci un incremento delle vendite.

Intanto si attendono le comunicazioni anche delle altre regioni, che nei prossimi giorni dovrebbero pubblicare le rispettive delibere. Presumibilmente dovrebbero allinearsi alla data del 5 luglio, a meno che non ci siano eccezioni. Se la data può cambiare per ogni regione, la regola per le attività di vendita di non fare promozioni nei 30 giorni antecedenti all’inizio dei saldi è uguale per tutti.

In questo periodo antecedente è fatto divieto di vendere articoli scontati, regola che vale anche per gli outlet. E’ chiaramente una disposizione volta a tutelare le attività commerciali e a incrementare le vendite nel periodo dei saldi, evitando la “concorrenza sleale”. All’inizio dei saldi, dunque, mancano davvero pochissimi giorni, bisognerà approfittarne per trovare occasioni speciali e fare un po’ di acquisti che fino a questo momento, magari, erano in standby.

Considerato anche il periodo di crisi economica, dovuto all’aumento inesorabile dei prezzi in ogni categoria merceologica, è del tutto normale che si aspetti l’inizio dei saldi per fare acquisti. Proprio per questo le associazioni di categoria si augurano che sia un momento favorevole, in cui si risolleveranno un po’ le vendite, soprattutto delle piccole attività locali, che risentono chiaramente dell’aumento degli acquisti online.