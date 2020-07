Saldi estivi Lombardia da domani 25 luglio 2020/ Milano pronta per sconti anti crisi

La Lombardia anticipa i saldi di una settimana, quindi Milano si prepara con offerte e sconti. I cartelli dei saldi estivi sono già comparsi sulle vetrine, visto che partono già domani. Originariamente in programma il 1° agosto, i saldi sono stati anticipati anche per via della crisi economica causata dall’emergenza coronavirus. La Regione Lombardia ha infatti deciso di assecondare le richieste dei commercianti, che hanno registrato un crollo delle vendite da maggio pari all’80% circa. I saldi estivi allora rappresentano un’occasione per provare a recuperare le perdite e alleggerire i magazzini che sono pieni di merce invenduta. Carlo Massoletti, vicepresidente di Confcommercio Lombardia, ha commentato la decisione: «È vitale stimolare i consumi e un fine settimana di saldi in più è una piccola boccata di ossigeno», riporta Leggo. Peraltro, l’1 agosto per i milanesi potrebbe coincidere con l’esodo verso i luoghi di villeggiatura, mentre gli stranieri non ci sono a Milano. Infatti è già in atto uno spopolamento del capoluogo lombardo.

SALDI ESTIVI LOMBARDIA, SCONTI DAL 30-40%

Carlo Massoletti, come riportato da Leggo, evidenzia «un calo preoccupante, mai riscontrato, di frequentazione nelle vie, anche quelle dello shopping». Ciò a causa dell’assenza di turisti business e la perdurante diffusione dello smart working. Già da settimane comunque i negozi hanno avviato sconti ed occasioni, ma i saldi estivi possono dare rilancio ed entusiasmo. Almeno ci sperano i commercianti, anche quelli delle vie periferiche. Si partirà domani, sabato 25 luglio 2020, con sconti dal 30 al 40 per cento. Quindi i consumatori hanno solo l’imbarazzo della scelta. Visto che la collezione primavera non è stata esposta per il lockdown, non scarseggiano modelli e taglie, ma si potranno trovare anche indumenti da indossare a settembre. E quindi l’occasione si fa doppia. L’anno scorso c’è stata una spesa di 150 euro a persona, ma i negozianti quest’anno non si sbilanciano con le previsioni anche per via dell’emergenza coronavirus.



