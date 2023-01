Saldi invernali 2023, calendario e regole/ Quando cominciano: dal 5 gennaio

Dal 5 gennaio via ai Saldi invernali 2023

L’arrivo dell’inverno e la fine del periodo festivo portano con sé l’attesissimo periodo dei saldi invernali che in questo 2023 dovrebbero arrivare a pochissimi giorni dal Capodanno. Nella maggior parte delle ragioni d’Italia, infatti, le promozioni inizieranno il 5 gennaio 2023, con alcune eccezioni che vedremo più avanti in questo articolo. I saldi estivi sono partiti male, con un’inflessione nelle vendite complessive del 10% secondo le stime di Confcommercio, mentre ad agosto la situazione sarebbe migliorata.

I saldi invernali 2023, oltre ad essere attesissimi dalle persone che vogliono accaparrarsi prodotti scontatissimi, sono attesissimi anche dai commercianti, che dopo il leggero flop registrato ad inizio saldi estivi, non hanno registrato una situazione migliore in occasione del Black Friday. Da anni questa ricorrenza consiste in intere settimane di sconti ed offerte, mentre nell’ultimo anno il peso del caro vita sembrano aver ridotto le vendite di almeno il 2,4% rispetto ai dati dell’anno precedente, sempre secondo le stime fatte da Confcommercio. Ma ora scopriamo subito quando inizieranno i saldi invernali 2023 regione per regione, con tutte le variazioni e le regole utili da conoscere.

Saldi invernali 2023: quando iniziano regione per regione

I saldi invernali del 2023, insomma, sembrano essere vicinissimi ad iniziare! Il 5 gennaio 2023, infatti, nella maggior parte delle regioni italiane si potranno fare acquisti approfittando di sconti ed offerte, ma in alcune regioni ci sono delle leggere variazioni rispetto alla durata dei saldi, sia per quanto riguarda l’inizio che la fine del periodo.

Scendendo nel dettaglio dell’inizio dei saldi invernali 2023 nelle regioni, iniziamo con quelle in cui inizieranno il 5 gennaio: Abruzzo (per una durata complessiva di 60 giorni), Calabria (fino al 6 marzo), Campania (per 60 giorni), Emilia Romagna (60 giorni), Friuli Venezia Giulia (fino al 31 marzo), Lazio (per una durata di 6 settimane), Liguria (fino al 18 febbraio, per 45 giorni), Lombardia (fino al 5 marzo), Marche (fino a 1 marzo), Molise (per 60 giorni), Piemonte (con una durata di 8 settimane), Puglia (fino al 28 febbraio), Sardegna (60 giorni), Toscana (per 60 giorni), Umbria (5 marzo), Veneto (fino al 28 febbraio).

Le regioni in cui i saldi invernali del 2023, inizieranno con leggero ritardo o anticipo, sono: Basilicata dal 2 gennaio al 2 marzo, Sicilia (2 gennaio/15 marzo), Valle d’Aosta (dal 3 gennaio al 31 marzo), nella provincia di Trento, invece, saranno i singoli commercianti a decidere quando fare i saldi invernali 2023, per una durata complessiva di 60 giorni. Ogni regione, infine, potrebbe decidere autonomamente di modificare queste date, pertanto il consiglio è di controllare sempre con cura prima di iniziare a fare il giro per negozi.











