Saldi invernali 2023/ Sconti più alti rispetto al 2022, ma attenzione alle “beffe”

I saldi invernali del 2023 sembrerebbero molto più convenienti rispetto a quelli dell’anno scorso. A dirlo sono i dati pubblicati dall’Unione Nazionale del Consumatori, secondo il quale molti imprenditori, avrebbero applicato degli sconti più alti, ottenendo una riduzione dei prezzi di circa il 23%.

Gli articoli che hanno registrato un maggior sconto sono quelli legati all’abbigliamento (includendo non soltanto gli indumenti ma anche gli accessori come cinture, guanti e cravatte). Ma attenzione, perché “non è tutto oro quel che luccica“, come ci rivelerà a seguire il presidente della Unc.

Saldi invernali 2023: quali sconti ci propongono?

I saldi invernali del 2023 saranno più convenienti. Assodato quanto scritto, grazie ai dati pubblicati dall’Unione Nazionale dei Consumatori, dobbiamo porre attenzione ad un altro aspetto: quello delle “promozioni inveritiere“.

Ad affermarlo è Massimiliano Dona, presidente dell’unione nazionale consumatori, che ha messo allerta tutti i cittadini in procinto di andare a caccia di sconti:

“Pur di invogliare i consumatori agli acquisti, i commercianti hanno deciso di alzare gli sconti praticati rispetto al 2022, sia nel confronto con i saldi invernali che estivi. Visto il caro bollette e l’inflazione galoppante, che sta colpendo il potere d’acquisto delle famiglie, speriamo sia sufficiente per risollevare temporaneamente i consumi” I dati Istat, comunque, confermano che gli sconti pubblicizzati in vetrina, 70% e 50%, non sono veritieri. Per questo suggeriamo di guardare sempre al prezzo effettivo da pagare e di non farsi incantare da ribassi improbabili“.

Di recente abbiamo elencato le date per approfittare del saldi invernali 2023. Quest’anno in prospettiva di una convenienza, ci aspettiamo – ma anche gli imprenditori – una riduzione sul potere d’acquisto degli italiani, che dovranno avere a che fare con aumenti legati al caro energia, inflazione e spese maggiorate sui prodotti alimentari.

Non sappiamo quindi, quali sono i riscontri a fine periodo degli sconti in questione, ma ci aspettiamo comunque e per chi potrà, un gran bell'assalto.











