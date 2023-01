Saldo e stralcio IMU e TARI/ Il “No” di alcuni Comuni italiani: ecco chi non aderisce

Il saldo e stralcio IMU e TARI è una possibilità concessa a molti contribuenti, per risparmiare fino a 1.000 euro del loro debito. Una decisione che però, non piace a molti enti locali, che non avendo grosso budget a disposizione (o semplicemente per il loro non volere), hanno voluto astenersi.

Vedremo quali sono i Comuni che hanno deciso di astenersi dalla possibilità di concedere il saldo e stralcio per la tassa sui rifiuti e per l’Imposta municipale propria. Tutto ciò è possibile, nonostante la decisione dello stralcio delle cartelle sia introdotta nella Legge di Bilancio 2023.

Saldo e stralcio IMU e TARI: chi non aderisce?

Non tutti i Comuni italiani hanno voluto aderire al saldo e stralcio dell’IMU e della TARI. Stando a quanto contenuto nella manovra di bilancio del 2023, l’azzeramento automatico dei debiti relativi alle imposte sui rifiuti e sulla casa, è previsto per gli agenti che hanno in carico la riscossione dei debiti a partire dal 1° gennaio del 2000 fino al 31 dicembre del 2015.

Tali debiti però, per poter rientrare nello stralcio, devono essere pari o inferiori a 1.000€, e soggetti alla riscossione dalle amministrazioni statali e centrali, come ad esempio enti pubblici previdenziali o agenzie del Fisco.

Il saldo e stralcio IMU e TARI, sono di competenza locale. Ecco perché, la manovra di bilancio – rispetto a quanto detto sopra – concede un eccezione proprio per i Comuni, che vivendo di tali tributi possono decidere di astenersi completamente, oppure concedere l’agevolazione ai debitori, richiedendo solo la quota capitale del debito senza considerare interessi e sanzione.

Attualmente i Comuni italiani che hanno rinunciato allo stralcio delle cartelle per l’IMU e per la TARI sono i seguenti 7:

Roma; Milano; Bologna; Firenze; Piacenza; Verona; Bari.

Ben presto potrebbero aggiungersi anche Torino e Napoli, le cui amministrazioni sarebbero predisposte ad un no. Ma non c’è molto tempo per decidere, dato che hanno tempo massimo la fine di questo mese di gennaio 2023.











