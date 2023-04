Salemi, Trapani/ Finalista de Il Borgo dei Borghi 2023: la “città del pane” vincerà?

Le origini misteriose del nome del borgo Salemi

Salemi, in provincia di Trapani in Sicilia, rientra tra i borghi finalisti della sfida per decretare il borgo più bello d’Italia, nella kermesse Il Borgo dei Borghi 2023.

Per molto tempo, in passato, il nome di questo borgo fu Alicia ma, dopo la sua conquista da parte dei berberi, il nome diventò quello attuale.

Ci sono molte teorie sull’origine del nome: una di queste prevede potrebbe derivare dal nome del figlio del comandante che conquistò il borgo (che si chiamava Saleiman), secondo altre deriverebbe dalla parola araba Salèm, ovvero città sicura e luogo di pace.

Salemi, un’architettura da terra di confine: l’anello di congiunzione fra Italia e Africa

L’architettura e tutto lo stile del borgo riflette la sua storia e mostra le influenze arabe oltre che medievali. Nel suo centro storico si possono ammirare dei palazzi davvero molto interessanti, alcuni di essi realizzati con la tipica pietra locale: la “pietra campanedda”, ovvero pietra campanella, chiamata così proprio perché, quando la si lavora con lo scalpello, risuona come una campana.

Ci sono poi numerose chiese, la più antica di esse è la basilica paleocristiana di San Miceli. Altrettanto degno di nota è sicuramente il Castello Normanno, costruito sulla cima di una collina tra l’anno 1000 e il 1100, dal quale si può ammirare tutto il paesaggio circostante. La sua struttura presenta una forma trapezoidale con tre torri angolari e oggi è stato riconvertito in museo e come location per eventi culturali.

La Festa di San Giuseppe e la devozione al pane del borgo Salemi

La festa più importante di Salemi viene celebrata il 19 marzo, in occasione della Festa di San Giuseppe, la Festa del Papà. Per l’occasione il borgo si riempie di altari votivi, detti “cene” e per questo motivo la ricorrenza prende il nome di “Cene di San Giuseppe”. Sugli altari vengono posti dei pani tradizionali, preparati dalle donne del borgo, chiamati cuddureddi. Questi pani hanno la forma di animali o di piante, ma anche di utensili di lavoro.

Il pane è molto importante per Salemi, tanto che il borgo gli ha dedicato anche un museo: all’interno della chiesa di San Bartolomeo, detto appunto il Museo del Pane. Qui un breve video di Salemi a Il Borgo dei Borghi 2023.

