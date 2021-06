Salernitana, bocciato il trust Lotito/ La FIGC rigetta la proposta: Serie A a rischio

SALERNITANA, BOCCIATO IL TRUST

La Salernitana potrebbe essere nei guai: la Federcalcio ha appena bocciato la proposta di trust che lo scorso 25 giugno era stata presentata dalle società proprietarie (una a capo del figlio di Claudio Lotito, l’altra del cognato Marco Mezzaroma) e ora ci sarà tempo entro sabato alle 20:00 per risolvere i problemi. La FIGC, si legge nella nota, ha evidenziato come “in virtù del processo di scelta delle persone componenti del trust e delle regole previste nella gestione dello stesso, non sia un vero e proprio blind trust”; inoltre non sarebbe stata assicurata l’indipendenza economica al trust rispetto alle società disponenti.

Gianluca Rocchi nuovo designatore arbitrale Serie A/ Finisce l'era di Nicola Rizzoli

Restano dunque i problemi, tra cui anche quello della liquidità, e ora il rischio è quello che la situazione della Salernitana, che come noto deve operare in questo modo poiché la proprietà è di fatto la stessa della Lazio, si trascini sino al termine della stagione 2021-2022 creando un pericoloso precedente. Non solo: a questo punto è lecito pensare che la Salernitana, promossa sul campo grazie al secondo posto in Serie B, non riesca nemmeno a disputare il prossimo campionato di Serie A.

Locatelli alla Juventus/ Calciomercato, Dragusin al Sassuolo può sbloccare l'affare

CHI AL POSTO DELLA SALERNITANA?

Dunque, se la Salernitana non dovesse risolvere i suoi problemi e non poter giocare la Serie A, nel massimo campionato andrebbe per forza di cose un’altra squadra per portare il numero a 20, come da disposizioni della Lega. Di quale squadra si tratterebbe? È specificato nell’articolo 5 delle norme organizzative della FIGC: sarebbe la migliore classificata tra le retrocesse. Dunque, in questo momento in Serie A sarebbe riammesso il Benevento, che si è classificato al diciottesimo e terzultimo posto del massimo campionato; a seguire il Crotone, poi il Parma che nelle ultime giornate è stato addirittura scavalcato dagli squali, e che sembra comunque destinato a ripartire dalla Serie B. Il caso della Salernitana è spinoso, e il tempo a disposizione non è troppo a meno che non arrivino appunto delle deroghe o dei nuovi regolamenti; staremo a vedere con attenzione quello che succederà…

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Inter/ Nahuel Molina torna nel mirino, per Hakimi è vantaggio Psg

© RIPRODUZIONE RISERVATA