Salernitana e Cagliari, chi retrocede in Serie B?/ Lotta salvezza ancora in bilico!

SALERNITANA E CAGLIARI, CHI RETROCEDE IN SERIE B? CAMPANI IN VANTAGGIO…

La lotta salvezza in Serie A oggi emetterà il suo ultimo verdetto su chi retrocede in Serie B: già retrocesse Venezia e Genoa, questa sera si aggiungerà anche una tra Salernitana e Cagliari, alla quale toccherà la terza retrocessione dalla Serie A verso la prossima edizione del campionato di Serie B. La classifica di Serie A dopo la scorsa giornata ci dice che questo rischio è circoscritto appunto a Salernitana e Cagliari, che sono di conseguenza le ultime due squadre coinvolte nella lotta salvezza: i campani sono in vantaggio grazie a 31 punti contro i 29 del Cagliari, ma un ribaltone è ancora possibile.

DIRETTA/ Venezia Cagliari video streaming tv: agli isolani non basterà solo vincere

Annotiamo che almeno nell’ultima giornata viene rispettato il criterio della contemporaneità delle partite tra le squadre che lottano per il medesimo obiettivo, in questo caso la salvezza per evitare la retrocessione dalla Serie A: l’appuntamento sarà dunque alle ore 21.00 di questa sera con Salernitana Udinese e Venezia Cagliari, che avranno anche l’onore di essere le ultime due partite di tutto il campionato. La Salernitana in questa lotta salvezza cerca anche un traguardo storico, perché le sue precedenti apparizioni in Serie A erano sempre terminate con la retrocessione immediata, mentre il Cagliari ha giocato nel massimo campionato in 17 delle ultime 18 stagioni e vorrebbe naturalmente confermare ancora una volta la categoria.

DIRETTA/ Salernitana Udinese video streaming tv: ippocampo ad un passo dal sogno

LOTTA SALVEZZA, CHI RETROCEDE IN SERIE B? LE COMBINAZIONI DI RISULTATI PER SALERNITANA E CAGLIARI

Tutto questo premesso, dobbiamo naturalmente rispondere alla domanda decisiva: quali sono le combinazioni di risultati che decreteranno chi retrocede tra la Salernitana oppure il Cagliari nella lotta salvezza in Serie A? I punti da tenere presenti sono due: la Salernitana ha 2 punti di vantaggio, ma in caso di arrivo a pari punti si salverebbe il Cagliari, che infatti ha il vantaggio non tanto negli scontri diretti (un doppio pareggio per 1-1) quanto nella differenza reti, che è la seconda discriminante quando siano pari pure gli scontri diretti – il Cagliari è già a +7 e naturalmente migliorerebbe ancora se agganciasse la Salernitana.

DIRETTA/ Cagliari Inter (risultato finale 1-3): la chiude Lautaro!

Ecco allora che la Salernitana sarà salva in caso di vittoria indipendentemente dal risultato del Cagliari, mentre in caso di pareggio oppure sconfitta avrà bisogno che non vinca nemmeno la squadra sarda. Il Cagliari sarà invece sicuramente condannato alla retrocessione in caso di pareggio o di sconfitta, mentre in caso di vittoria potrebbe raggiungere la salvezza, ma solo a condizione che la Salernitana non vinca. L’Udinese è già salva, il Venezia è già retrocesso: entrambe sicuramente onoreranno il campionato, ma la Salernitana e il Cagliari dovranno mettere sul piatto motivazioni nettamente superiori rispetto agli avversari di giornata.











© RIPRODUZIONE RISERVATA