Salernitana resta in Serie A/ Danilo Iervolino è il nuovo proprietario

I tifosi della Salernitana hanno un motivo in più per festeggiare Capodanno: la società campana resta in Serie A perché ieri ha trovato un nuovo proprietario, che è Danilo Iervolino, come ha confermato pure la FIGC. Si è trattato però di un salvataggio con il brivido, dal momento che la conferma è arrivata pochi minuti prima della mezzanotte di ieri, venerdì 31 dicembre, che era il termine ultimo perentorio: dai trustee Susanna Isgrò e Paolo Bertoli è finalmente arrivata la tanto attesa comunicazione dell’avvenuta accettazione della proposta vincolante per l’acquisizione della Salernitana.

Danilo Iervolino, 43 anni, originario di Palma Campania, in provincia di Napoli, è il nuovo proprietario della Salernitana: l’imprenditore aveva mandato ieri mattina la sua proposta a Melior e Widar Trust e il via libera è arrivato poco prima della mezzanotte. A confermare la conclusione dell’operazione l’avvocato Giancarlo Viglione, responsabile dell’ufficio legislativo della Federcalcio, che anche nell’ultimo giorno utile per sancire il passaggio di proprietà della Salernitana ha seguito l’evoluzione della delicata vicenda. Il cambio di proprietà rispetto alla precedente gestione di Claudio Lotito (proprietario anche della Lazio) con Marco Mezzaroma era l’unica soluzione per evitare l’esclusione dal campionato dei campani, che avrebbe imposto alla Salernitana di ripartire dai dilettanti nella prossima stagione. Comunque vada questo campionato, lo scenario per i campani sarà molto migliore.

SALERNITANA RESTA IN SERIE A: PARLA IL NUOVO PROPRIETARIO DANILO IERVOLINO

La Salernitana dunque resta in Serie A e ha un nuovo proprietario: Danilo Iervolino è stato il fondatore e presidente dell’Università Telematica Pegaso, ma a settembre scorso aveva ceduto il restante 50% delle sue quote al Fondo Cvc. Appena pochi giorni fa, il nuovo proprietario della Salernitana ha acquisito il 51% d Bfc Media, gruppo attivo nel settore dell’informazione. Con l’accettazione della proposta formulata da Iervolino, di 10 milioni di euro più altri 25 per la gestione, la Federcalcio concederà quarantacinque giorni di proroga per definire l’operazione. Pericolo scampato per la Salernitana che potrà giocare ancora in Serie A (altrimenti sarebbe stata esclusa già dalla giornata in programma all’Epifania) con l’obiettivo di riscattare l’ultimo posto in classifica in un ambiente più sereno.

Ci sono anche le prime dichiarazioni di Danilo Iervolino in qualità di nuovo proprietario della Salernitana, riportate dal Corriere dello Sport: “Farò di tutto per tentare di salvare la Salernitana in Serie A. In ogni mio progetto ho sempre messo grande entusiasmo ed accadrà anche in questo progetto calcistico. Sono innamorato di Salerno, voglio costruire un rapporto osmotico con la città. Ho costruito un rapporto fraterno a Salerno con l’avvocato Lello Ciccone, mio grande amico. Punterò sui giovani e sulla crescita del club”. Certamente è un sospiro di sollievo per la città di Salerno e tutta la Serie A, perché proseguire a 19 squadre sarebbe stata una brutta figura per tutto il calcio italiano.



