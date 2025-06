Salernitana Sampdoria interrotta al 66' minuto per il lancio di fumogeni e dei seggiolini da parte della curva granata

Salernitana Sampdoria vittoria a tavolino dei blucerchiati, la protesta della curva

Nella serata di ieri era in programma la partita di ritorno dei playout di Serie B che avrebbe deciso la quarta e ultima squadra retrocessa in Serie C e quella che invece si sarebbe salvata all’ultima occasione, si partiva da un secco 2-0 nella sfida precedente in favore dei blucerchiati e alla fine si è concluso con la vittoria a tavolino 0-3 sempre per i liguri.

Il motivo dell’interruzione della partita è la protesta della curva della squadra di casa che con il risultato sullo 0-2 in favore degli ospiti ha iniziato a lanciare in campo fumogeni e i seggiolini del proprio settore, in un primo momento il direttore di gara ha semplicemente sospeso la sfida al 66′ minuto, sperando di poterla riprendere.

Cosa mai avvenuta: sul campo Salernitana Sampdoria è finita 0-2, in realtà sarà 0-3 a tavolino ma cambia poco: blucerchiati salvi e campani in Serie C, ma questa è solo la punta dell’iceberg di una vicenda che, comunque la si giri, resterà sempre “oscura” e con tante code polemiche come già si legge sui social (e non solo).

Salernitana Sampdoria interrotta, l’ora di gioco

Salernitana Sampdoria interrotta, ma questo è solo l’ultimo atto di una telenovela iniziata quasi una settimana dopo la fine del campionato di Serie B. La Sampdoria era retrocessa sul campo, per la prima volta in Serie C; il Brescia era salvo e il playout sarebbe dovuto essere Frosinone Salernitana. Mentre già partivano gli sfottò dei tifosi genoani ad indirizzo dei blucerchiati, la Lega B ha ribaltato tutto: sono emersi pagamenti arretrati e irregolarità amministrative da parte del Brescia, che è stato condannato a 4 punti di penalizzazione da scontarsi però nella stagione in corso. Tradotto: retrocessione immediata.

Questo ha dato un giro di volta alla classifica, con la Sampdoria improvvisamente in corsa per lo spareggio e il Frosinone salvo: il ricorso non ha portato a ulteriori revisioni, il Brescia addirittura ha dovuto fronteggiare il fallimento e alla fine la Sampdoria si è salvata, non prima che la Salernitana fosse colpita da un’intossicazione alimentare di ritorno da Marassi, dove aveva già perso l’andata del playout. Come detto, non uno scenario straordinario con il quale presentarci al mondo e questo a prescindere dalla squadra tifata e da come la si pensi sulla vicenda.