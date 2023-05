DIRETTA SALERNITANA UDINESE/ Video streaming tv: la storia recente del match (27 maggio 2023)

DIRETTA SALERNITANA UDINESE: I TESTA A TESTA

La diretta di Salernitana Udinese ci offrirà un match tra due squadre tranquille con i granata che hanno già timbrato la salvezza ed i friulani che non sono riusciti a restare al passo nella corsa verso l’ottavo posto. La Salernitana ha vinto 1 sola volta nei 5 precedenti di Serie A con l’Udinese, con i friulani che si sono invece imposti in 3 occasioni contro i campani, l’ultima volta con il clamoroso 0-4 all’ultima giornata della scorsa stagione.

Un tracollo che non è costato per un soffio la retrocessione in Serie B alla Salernitana. Il match d’andata a Udine in questa stagione è invece terminato a reti bianche. Curiosamente nelle 10 occasioni in cui le due squadre si sono invece affrontate nel campionato cadetto il dominio dell’Udinese è stato pressoché totale, con 6 vittorie dei friulani e 3 pareggi ed un solo successo della Salernitana, il 2-1 allo stadio “Arechi” dell’11 giugno 1950. Salernitana sconfitta una sola volta nelle ultime 13 sfide di Serie A, Udinese reduce invece da 2 sconfitte consecutive. (agg. di Fabio Belli)

SALERNITANA UDINESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salernitana Udinese non sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, non essendo tra le tre selezionate per questo turno infrasettimanale valido per la 37^ giornata: l’unico appuntamento con la partita di Serie A sarà dunque sulla piattaforma DAZN, che come noto fornisce tutte le gare del massimo campionato di calcio ai suoi clienti. Si tratterà di una visione in diretta streaming video; dovrete avere a disposizione apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, in alternativa, utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

SALERNITANA UDINESE: FESTA GRANATA!

Salernitana Udinese, in diretta sabato 27 maggio 2023 alle ore 15.00 presso lo stadio Arechi di Salerno, sarà una sfida valida per la 37^ giornata del campionato di Serie A. Festa granata per l’ultima in casa: l’ultimo pareggio in casa della Roma ha messo il sigillo su una salvezza comunque già matematica, arrivata quest’anno per la Salernitana in maniera brillante dopo quella della stagione scorsa, ottenuta col cuore in gola e solo grazie alla mancata vittoria del Cagliari in casa del Venezia già retrocesso.

Dall’altra parte c’è un’Udinese reduce da un pareggio con polemica contro la Lazio che però non ha spostato più di tanto al campionato dei friulani, assestatisi a metà classifica ma ormai senza la speranza di agganciare un ottavo posto che a fine stagione potrebbe anche valere la qualificazione in Conference League. All’andata pari a reti bianche alla Dacia Arena tra le due formazioni, l’Udinese il 22 maggio 2022 inflisse alla Salernitana la clamorosa sconfitta per 0-4 che sarebbe costata la retrocessione ai campani senza il sopracitato harakiri del Cagliari.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA UDINESE

Le probabili formazioni della diretta Salernitana Udinese, match che andrà in scena allo stadio Arechi di Salerno. Per la Salernitana, Paulo Sousa schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Ochoa; Lovato, Troost-Ekong, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly, Vilhena, Bradaric; Candreva, Botheim; Piatek. Risponderà l’Udinese allenata da Andrea Sottil con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Silvestri; Becao, Perez, Masina; Pereyra, Arslan, Walace, Lovric, Zeegelaar; Samardzic, Beto.

SALERNITANA UDINESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Salernitana Udinese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie A. La vittoria della Salernitana con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo dell’Udinese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.

