Salerno, malore in classe: morta 16enne/ Studentessa perde i sensi e batte la testa

Tragedia oggi in classe, presso l’istituto “Genovesi – Da Vinci” di Salerno dove una studentessa 16enne è morta in seguito ad un malore. La vittima della terza classe si trovava in aula quando si è sentita male. Secondo una prima ricostruzione riferita da Repubblica.it, la 16enne si trovava alla lavagna quando all’improvviso ha perso i sensi ed ha battuto la testa contro la cattedra. Prontamente sono intervenuti i compagni di classe e il docente con l’intento di soccorrerla in attesa dell’arrivo del personale sanitario, ma per la giovanissima non c’è stato nulla da fare nonostante ogni tentativo di rianimazione. La giovane risiedeva a San Mango Piemonte, in provincia di Salerno e la sua morte ha lasciato sconvolta l’intera classe e tutta la scuola, dove sono in tanti in queste ore a raggiungere il luogo della tragedia per un ultimo saluto alla loro compagna. In lacrima anche l’insegnante Teresa Marino, docente presente in aula mentre la studentessa stava svolgendo degli esercizi alla lavagna prima di essere colta da un malore poi rivelatosi fatale.

SALERNO, MALORE IN CLASSE: MORTA STUDENTESSA 16ENNE

Fuori dalla scuola dove si è consumata questa mattina l’immane tragedia, proprio l’insegnante di matematica ha commentato: “Aveva scritto l’esercizio alla lavagna e lo stava svolgendo, all’improvviso ho visto che si è girata e ha toccato la cattedra. Mi sono accorta che si stava sentendo male. E’ caduta a terra. Purtroppo, non ho fatto in tempo a soccorrerla mentre stava cadendo. Ho capito che era svenuta e ho detto ai ragazzi di chiamare subito il 118. Le abbiamo alzato le gambe, dato schiaffi, buttato in faccia un po’ d’acqua fresca, toccato l’orecchio per 15 minuti, fin quando non è arrivata l’ambulanza. Ho visto che girava gli occhi”. La stessa insegnante ha descritto la studentessa morta come una “bella ragazza studiosa, molto brava in matematica”. “Ogni volta si proponeva, chiedeva di fare gli esercizi che non aveva saputo fare a casa. Molto amata dai compagni”, ha aggiunto. Al momento il cadavere della 16enne sarebbe ancora all’interno della scuola in attesa dell’arrivo dei trasporti funerari.

