Salerno, senza mascherine al chiuso: tre multe da 1.000 euro/ Pugno duro di De Luca

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca aveva annunciato il pugno duro, con tanto di ordinanza ad hoc, oggi a Salerno le prime multe salate per mancato utilizzo della mascherina al chiuso. Come riportato dai colleghi di Rai News, nella città campana sono state comminate tre sanzioni da 1.000 euro in esercizi commerciali della zona orientale e non è esclusa la chiusura delle strutture. Il sindaco Vincenzo Napoli, accompagnato dalle forze dell’ordine, ha effettuato alcuni sopralluoghi per vigilare su gestori e personale degli esercizi commerciali, finiti spesso nel mirino delle autorità per il mancato rispetto delle disposizioni anticoronavirus. Ed ecco i primi effetti dell’ordinanza regionale, maxi-multe «giuste e da applicare senza sconti» per il primo cittadino salernitano. Napoli ha inoltre evidenziato che anche i clienti sono tenuti al rispetto delle norme: «Gli atti repressivi sono la soluzione estrema che verranno comunque applicati se la situazione non cambia».

SALERNO, AL CHIUSO SENZA MASCHERINA: TRE MULTE DA 1.000 EURO

Negli ultimi giorni a Salerno sono stati registrati molti dei nuovi contagi annotati in Campania e le autorità hanno acceso i riflettori sul rispetto delle norme anti-Covid. Il Mattino rivela che i tre esercizi commerciali sanzionati con una multa da 1.000 euro sono un bar, un parrucchiere e un negozio di poste private. E il quotidiano ha sentito il titolare del bar, che ha spiegato quanto accaduto questa mattina: «Nel mio locale sono entrati un agente e un altro in borghese. Il verbale è stato fatto a me. Io non indossavo la mascherina ma solo perché stavo bevendo un bicchiere di acqua. Ho la testimonianza della mia collaboratrice che peraltro indossava la mascherina e di un cliente». L’uomo ha inoltre evidenziato di non essere intenzionato a pagare la multa, annunciando il ricorso, mettendo in risalto di essere sempre stato rigoroso sull’utilizzo delle mascherine, ancor di più in seguito all’ordinanza regionale.



