Salisu alla Juventus?/ Calciomercato, il ghanese piace ma ci sono almeno due dubbi

La Juventus su un difensore centrale? L’indiscrezione di calciomercato che filtra dalla Spagna potrebbe essere da prendere con le molle, perché in questo momento i bianconeri hanno poco bisogno di ritoccare il loro reparto. Tuttavia, abbiamo già parlato dell’interesse per Chris Smalling e qualche giovane profilo come Eder Militao; rispetto all’attuale rosa bianconera diremmo che un altro centrale sarebbe di troppo, ma ci sono delle valutazioni interne che meritano di essere approfondite. Intanto diciamo che il quotidiano As segnala l’interesse della Vecchia Signora per Mohammed Salisu: classe ’99, nel 2017 è arrivato al Valladolid e in questa stagione è diventato a tutti gli effetti un giocatore della prima squadra, disputando 28 partite e segnando anche un gol in campionato. Un elemento in forte crescita, che all’occorrenza potrebbe schierarsi anche come mediano davanti alla difesa; fisico possente (191 centimetri) e atletismo ne fanno un profilo molto seguito.

Infatti, sulle tracce di Salisu ci sarebbero anche le due squadre di Madrid: Real e Atletico sono pronte a farsi la guerra per un calciatore la cui clausola rescissoria è di 12 milioni di euro. Il prezzo è ottimo, ed è forse anche per questo che il ghanese rappresenta una possibilità: sicuramente ha dato prova di essere un elemento sul quale puntare, magari in ottica futura, e si potrebbe scommettere su di lui piuttosto che spendere un capitale per un difensore già affermato, soprattutto se consideriamo i valori che girano in questo periodo. L’altra pretendente di Salisu sarebbe il Rennes: forse per il giovane sarebbe meglio cercare un’esperienza di questo tenore prima di andare in una big dove gli spazi sarebbero inevitabilmente minori, almeno in prima battuta: a proposito di questo, possiamo dunque vedere quale sia la situazione in casa Juventus rispetto ai numeri della difesa.

MOHAMMED SALISU ALLA JUVENTUS?

La Juventus ha iniziato la stagione con cinque difensori centrali: troppi anche considerando il triplo impegno e la volontà di vincere la Champions League, ma soprattutto se pensiamo al fatto che tre di questi centrali rispondevano ai nomi di Giorgio Chiellini (diventato capitano dopo l’addio di Gigi Buffon e forse unico marcatore puro), Leonardo Bonucci (imprescindibile per la capacità di impostare l’azione) e Matthijs De Ligt, l’olandese prelevato dall’Ajax per 75 milioni di euro. All’esordio, stagionale e suo, Maurizio Sarri ha puntato sull’usato sicuro: dentro la coppia Bonucci-Chiellini e proprio il capitano ha risolto la partita contro il Parma, ma poi il toscano si è rotto il crociato e dunque, giocoforza, il tecnico si è trovato con l’obbligo di lanciare subito De Ligt. Nonostante qualche tentennamento iniziale l’olandese è salito di colpi diventando molto simile alla versione che ci si aspettava; c’è stato però un momento, in inverno, nel quale la fisicità di Merih Demiral ha avuto il sopravvento e l’ex capitano dell’Ajax è finito in panchina. Poi anche il turco si è infortunato gravemente, e incredibilmente la Juventus si è ritrovata con la coperta corta.

Adesso, le cose sono destinate a cambiare: Chiellini è tornato, Demiral potrebbe farlo per l’ultima parte della stagione. La Juventus logicamente pensa già al futuro vista l’età dei suoi veterani: non sono eterni, e la società non vuole farsi trovare impreparata. Per questo sta sondando il terreno per qualche giovane interessante: Salisu può certamente essere sulla lista e il costo potrebbe autorizzare l’operazione, pensando magari di dirottarlo a giocare con l’Under 23 in Serie C o eventualmente concedergli un prestito in una squadra che lo renda protagonista. Anche perché il centrale del Valladolid è un extracomunitario, e difficilmente i bianconeri andrebbero a riempire una di queste caselle con un profilo simile. Dunque, vedremo quello che succederà: sicuramente Fabio Paratici potrebbe bruciare tutti sul tempo e assicurarsi il cartellino del giovane ghanese, per poi deciderne con calma il futuro a breve termine e definire il suo percorso anche sulla base di quello che eventualmente vedrà in campo.



