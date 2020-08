SalivaDirect, FDA approva test saliva/ Rileva coronavirus in poche ore ed è economico

Il coronavirus può essere rilevato anche attraverso la saliva. Il tampone può essere superato, quindi, da un test rapido ed economico come il “SalivaDirect”. È stato messo a punto dalla Scuola di Salute Pubblica dell’Università di Yale, in particolare dal gruppo di ricercatori guidato dai docenti di epidemiologia Nathan Grubaugh ed Anne Wyllie, ed è stato finanziato dalla NBA. Il test in questione è stato approvato dalla Food and Drug Administration (FDA) per l’uso pubblico, quindi arriva un importante svolta sul fronte della diagnosi. Rispetto al test salivare messo a punto dalla società di biotecnologie RUCDR Infinite Biologics dell’Università Rutgers, quello di Yale è decisamente più economico e rapido. Il risultato arriva nel giro di poche ore, al massimo 24. L’unico limite è rappresentato dal fatto che la precisione è leggermente inferiore rispetto al test “concorrente”, perché la procedura su cui si basa è differente. Ma nella maggior parte dei casi fornisce risultati che sono equiparabili al tampone rino-faringeo, il test per “eccellenza” per individuare Sars-CoV-2.

SALIVADIRECT, TEST CORONAVIRUS RAPIDO ED ECONOMICO

La lega professionistica di basket Usa NBA e il sindacato dei giocatori NBPA hanno creduto nel progetto finanziandolo per oltre 500mila dollari. Del resto, un test rapido ed efficace sarebbe utile ai campioni della pallacanestro, visto che la scarsa disponibilità dei tamponi rino-faringei complica le cose. Quindi, si è deciso di puntare su una tecnologia alternativa, pensata per gli atleti ma resa disponibile ora per tutti i cittadini americani. Secondo quanto riportato da ESPN, lo screening potrebbe costare la modica cifra di 4 dollari per il paziente privato, ma alla fine il prezzo potrebbe lievitare a 15-20 dollari. Un bel risparmio per gli americani, visto che il test della Rutgers costa 150 dollari. Il test è leggermente meno preciso in quanto non si basa sull’estrazione separata degli acidi nucleici (RNA virale), un processo costoso e laborioso che può essere effettuato solo in alcuni centri specializzati. Invece il “SalivaDirect” può essere eseguito in qualasiasi laboratorio attrezzato e accredito.

Il test “SalivaDirect” è stato già eseguito più volte sui giocatori e gli staff delle squadre di NBA. Sono stati ottenuti risultati perlopiù sovrapponibili a quelli del “tradizionale” tampone rino-faringeo. Come funziona concretamente? I campioni di saliva possono essere raccolti in qualsiasi contenitore sterile, visto che si basa su reagenti e altri strumenti di uso comune, di conseguenza può essere approntato ovunque.



© RIPRODUZIONE RISERVATA