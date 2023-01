Sallusti e Vauro lasciano lo studio di L’aria che tira/ Myrta Merlino: “Come il GF”

Durante la puntata odierna della trasmissione in onda su La7 L’aria che tira, condotta da Myrta Merlino, durante il talk politico sia Vauro Senesi che Alessandro Sallusti hanno abbandonato la trasmissione. Dietro ci sarebbero tutta una serie di battibecchi attorno alla questione Ucraina che hanno visto coinvolti anche la senatrice del Movimento 5 Stelle Alessandra Maiorino e il giornalista del Corriere Fabrizio Roncone. Ad aprire le danze, e far lasciare lo studio a Sallusti è stata la senatrice, mentre Vauro si è alzato dopo l’ennesimo scontro con il giornalista, che sarebbe arrivato addirittura a chiedere al vignettista se fosse fascista.

Cosa è successo con Vauro e Sallusti a L’aria che tira

La goccia che ha fatto traboccare il vaso a L’aria che tira, portando Vauro e Sallusti a lasciare la trasmissione sarebbe stata, insomma, un’affermazione della deputata Maiorino. Parlando della questione sui tank in Ucraina, la senatrice ha sostenuto che gli italiani hanno paura dell’ipotesi di una guerra aperta e mondiale, sottolineando che l’affermazione di Sallusti che la verità è un punto di vista sarebbe “da brividi, una roba che peraltro smonta secoli di riflessioni filosofiche e che uccide Socrate”.

A questo punto, è intervenuto Roncone, che ha accusato la Maiorino di “prendere ordini da Conte, che ha cambiato idea troppe volte”. Rivolgendosi poi a Vauro, presente a L’aria che tira con Sallusi, ha confessato un profondo imbarazzo “dalle [sue] insolenze”. Il vignettista, spazientito, sbuffa e si alza, “tolgo il disturbo e non senti più le mie insolenze. Non ha senso”, ha detto alla Merlino, interrotto nuovamente dal giornalista del Corriere che gli chiede “ma sarà che lei è un po’ fascista?”. “Sarà che lei è un po’ un cogl*one“, risponde ancora Vauro lasciando lo studio e la parola a Sallusti. Il direttore di Libero ha detto alla Maiorino che avrebbe dovuto ripassare la filosofia, riferendosi a Socrate, ma venendo subito interrotto dalla senatrice che gli parla ripetutamente sopra, senza proferire parola si alza, prende le sue cose e se ne va anche lui dallo studio (al quale era collegato in videochiamata). “Ecco, se ne va anche Sallusti”, dopo Vauro ironizza Myrta Merlino, conduttrice di L’aria che tira, “Gesù. È tipo il Grande Fratello, li nominiamo e ad un certo punto rimarremo in pochi”.

