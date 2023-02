Sallusti vs Conte “Con Lei ci saremmo schiantati”/ Ex premier “Armi bloccano bonus”

Duro scontro tra Alessandro Sallusti, direttore di “Libero”, e Giuseppe Conte, presidente del Movimento Cinque Stelle. La lite tra i due è andata in scena a “Quarta Repubblica”, trasmissione di Rete 4 condotta da Nicola Porro, con l’ex premier che ha esordito esclamando: “È irresponsabile che il presidente del Consiglio e il ministro dell’Economia dicano che abbiamo un buco nei conti dello Stato! È falso, il falso in bilancio è un reato!”.

SUPERBONUS/ Il governo dice stop ma sul "come" è nebbia fitta

Immediata, a quel punto, la replica di Sallusti a Giuseppe Conte: “Allora siamo di fronte a un complotto contro di lei? Sono tutti impazziti, allora? Si stanno inventando un buco di bilancio?“. Per poi aggiungere: “Tutti gli italiani erano felici che era stato trovato un metodo per far crescere l’economia, però è stato scoperto che tutto questo era frutto di un doping!”. Conte ha evidenziato quindi che “siamo tornati a politiche del passato, non avevo capito che la pacchia fosse finita per l’Italia, rischiamo di operare una recessione”.

ELETTI M5S, VOTI PREFERENZE ELEZIONI LAZIO 2023/ Seggi lista e nomi 4 consiglieri

SCONTRO TRA ALESSANDRO SALLUSTI E GIUSEPPE CONTE. EX PREMIER: “GOVERNO BLOCCA BONUS E VUOLE AUMENTARE SPESE MILITARI”

A quel punto, Alessandro Sallusti, a “Quarta Repubblica”, ha detto a Giuseppe Conte: “Non ammettere che qualcosa non ha funzionato mi preoccupa, perché se lei fosse ancora presidente del Consiglio ci saremmo schiantati!”. Per poi affermare: “Se uno è fiscalmente incapiente, il primo pensiero non è cambiare gli infissi, ma mettere un piatto in tavola e far mangiare la famiglia”. Giuseppe Conte ha però risposto: “Gli avete tolto pure il reddito di cittadinanza…”.

DEBACLE TERZO POLO E SINISTRA/ “Tanto è colpa degli altri”: leader egoisti e senza una visione

Il presidente del Movimento Cinque Stelle ha sottolineato che “concentrandoci sulle spese militari, ci stiamo inginocchiando all’austerity”. Sallusti, a fronte di questa dichiarazione, è esploso: “Lei ha fatto il presidente del Consiglio, questo è imbarazzante! Sta dicendo che comprando le armi affamano i cittadini? Ma dài! Potrei capire se lo dicesse Beppe Grillo, ma Lei…“. Conte: “Il Governo che blocca i bonus vuole incrementare le spese militari”. Sallusti, infine: “L’ultimo governo che ha aumentato le spese militari è stato il suo e non c’era una guerra in corso!”. Lo scontro televisivo è servito.











© RIPRODUZIONE RISERVATA